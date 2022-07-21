Bursa'da ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası - Son Dakika
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Bursa'da ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası

21.07.2022 09:44
Bursa'da ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası yaşanıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası yaşanıyor. Özellikle ayçiçeklere zarar veren tırtıl, ürünleri adeta kurutuyor. Yenişehir ilçesinin ardından İnegöl'ün Akbaşlar Mahallesindeki ayçiçeği tarlalarını da istila ediyor.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Akbaşlar Mahallesine giderek incelemede bulundu. Çelik, "Bir hafta önce Trakya bölgesinde, görülmeyen çayır tırtılı ayçiçeklerine hasar vermişti. Bir kaç gün önce de Yenişehir ilçesinde görüldü. Yenişehir'e sınır olduğumuz için bize de gelir korkusu vardı. İlçemize bağlı Akbaşlar Mahallesine de sıçradı. Şuan görüyorsunuz ayçiçekleri zarar görmüş durumda. Ayçiçiğinin yanısıra domates, biber gibi ürünlere de zarar verdiğini gördük. Ürünleri kurutmaya devam ediyor. Yenişehir'de dronlu ilaçlama yapıldığını öğrendim. Hemen Belediye Başkanımız Alper Taban'ı aradım. O da hızla ilgileneceğini söyledi. İnşallah bizde daha farklı bölgelere bulaşmadan bu sorunu çözmüş oluruz diye temenni ediyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yenişehir, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası - Son Dakika
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