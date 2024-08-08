Bursa'da Çiftçiler Otoyolu Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Çiftçiler Otoyolu Kapattı

Bursa'da ürünlerini salça fabrikalarına değerinde satamayan çiftçiler, otoyolu ulaşıma kapatarak tepkilerini dile getirdi. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin ziraat odalarına bağlı çiftçiler, artan maliyetler ve ürünlerinin değerinde satılmaması sebebiyle eylem kararı aldı. Karacabey Pancar Kooperatifinin kantarında toplanan yüzlerce çiftçi, sorunların çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. Traktörlerle ağır ağır otoyolda ilerleyen çiftçilere, diğer araç sürücülerinin de tepki gösterdiği öğrenildi.

08.08.2024 21:15
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Bursa'da ürünlerini salça fabrikalarına değerinde satamayan çiftçiler, otoyolu ulaşıma kapatarak tepkilerini dile getirdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin ziraat odalarına bağlı çiftçiler, artan maliyetler ve ürünlerinin değerinde satılmaması sebebiyle eylem kararı aldı. Karacabey Pancar Kooperatifinin kantarında toplanan yüzlerce çiftçi, sorunların çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. Traktörlerle ağır ağır otoyolda ilerleyen çiftçilere, diğer araç sürücülerinin de tepki gösterdiği öğrenildi.

Çiftçilerle yetkililer arasında görüşmeler yapılırken, üreticiler tarlada mahsulün kalmasını istemediğinin altını çizdi. Karacabey'de 24 yıldır çiftçilik yapan Adil Vanas, "Salça fabrikaları Karacabey bölgesinde domatesi kilosunu 2,5 liradan alıyor. 10 ton satılsa 25 bin TL, 20 bin TL zarardayız. Bu bedeli kim ödeyecek bize. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını, fabrikaların önünü açmalarını istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Karacabey, bursa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Çiftçiler Otoyolu Kapattı - Son Dakika

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