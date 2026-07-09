Bursa'da Fahiş Fiyat Denetimi Başlatıldı

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin (DEKAB) 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltilmesinin ardından kent genelinde fahiş fiyat artışına yönelik denetim başlattı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın talimatlarıyla, su fiyatlarında artış yapan firmalara fahiş fiyat kapsamında ceza tatbik edilmesi yönünde, kent çapında faaliyet gösteren başta su ve soda fabrikaları olmak üzere, su ve soda üretim tesislerine ve aynı zamanda ulusal ve yerel zincir marketler olmak üzere perakende sektöründe faaliyet gösteren marketlere yönelik fahiş fiyat artışı denetimleri başlatıldı.

Türkiye Çevre Ajansının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, üretici firmaların ödediği depozito kullanım bedellerini plastik, alüminyum ve cam içecek ürünlerinde türüne ve hacmine bakılmaksızın 1,5 liraya yükselttiği, üreticilerin artan maliyetleri satış fiyatlarına yansıttıkları, ancak bazı perakende işletmelerin bu artış miktarından çok daha fazla tutarda satış tutarlarını artırdıkları (2,5-3 liraya varan artışlar) ve durumu fırsata çevirdikleri anlaşıldığı belirtildi.

Bursa'da ekiplerce, ulusal ve yerel zincir marketlerle diğer büyük marketlere gidilerek, yaygın dağıtım ağı olan markalar öncelikli olmak üzere 330 ml, 500 ml, 1,5 litre su ile 200 ml (standart maden suyu) maden suyu ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Denetimlerde DEKAB artışının yapıldığı tarihten önceki satış fiyatları ile sonraki tarihteki satış fiyatları tespit edilip tutanak altına alınarak bakanlığın haksız fiyat artışı hakkında genelgesi kapsamında son 3 aylık alış ve satış faturalarıyla birlikte savunmalarının istendiği ve gereğinin yapılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne rutin olarak iletildiği kaydedildi.

Bu kapsamda 6-8 Temmuz'da belirtilen ürünlere yönelik 60'ın üzerinde (üretim tesisleri de dahil) işletmede 170 ürünün denetlendiği ve 60'a yakın işletmenin bilgisinin ise incelenmek ve gereği yapılmak üzere Bakanlığa gönderildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, fırsatçılığı önlemek amacıyla haksız kazanç sağlama peşinde olan tüm işletmelere yönelik piyasa denetimlerinin devam ettiğini vurgulayarak, su, soda ve diğer içecek ürünlerine yönelik denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.