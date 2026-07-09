Bursa'da Fahiş Fiyat Denetimi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Fahiş Fiyat Denetimi Başlatıldı

09.07.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, depozito artışı sonrası fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim ve ceza süreci başlatıldı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin (DEKAB) 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltilmesinin ardından kent genelinde fahiş fiyat artışına yönelik denetim başlattı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın talimatlarıyla, su fiyatlarında artış yapan firmalara fahiş fiyat kapsamında ceza tatbik edilmesi yönünde, kent çapında faaliyet gösteren başta su ve soda fabrikaları olmak üzere, su ve soda üretim tesislerine ve aynı zamanda ulusal ve yerel zincir marketler olmak üzere perakende sektöründe faaliyet gösteren marketlere yönelik fahiş fiyat artışı denetimleri başlatıldı.

Türkiye Çevre Ajansının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, üretici firmaların ödediği depozito kullanım bedellerini plastik, alüminyum ve cam içecek ürünlerinde türüne ve hacmine bakılmaksızın 1,5 liraya yükselttiği, üreticilerin artan maliyetleri satış fiyatlarına yansıttıkları, ancak bazı perakende işletmelerin bu artış miktarından çok daha fazla tutarda satış tutarlarını artırdıkları (2,5-3 liraya varan artışlar) ve durumu fırsata çevirdikleri anlaşıldığı belirtildi.

Bursa'da ekiplerce, ulusal ve yerel zincir marketlerle diğer büyük marketlere gidilerek, yaygın dağıtım ağı olan markalar öncelikli olmak üzere 330 ml, 500 ml, 1,5 litre su ile 200 ml (standart maden suyu) maden suyu ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Denetimlerde DEKAB artışının yapıldığı tarihten önceki satış fiyatları ile sonraki tarihteki satış fiyatları tespit edilip tutanak altına alınarak bakanlığın haksız fiyat artışı hakkında genelgesi kapsamında son 3 aylık alış ve satış faturalarıyla birlikte savunmalarının istendiği ve gereğinin yapılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne rutin olarak iletildiği kaydedildi.

Bu kapsamda 6-8 Temmuz'da belirtilen ürünlere yönelik 60'ın üzerinde (üretim tesisleri de dahil) işletmede 170 ürünün denetlendiği ve 60'a yakın işletmenin bilgisinin ise incelenmek ve gereği yapılmak üzere Bakanlığa gönderildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, fırsatçılığı önlemek amacıyla haksız kazanç sağlama peşinde olan tüm işletmelere yönelik piyasa denetimlerinin devam ettiğini vurgulayarak, su, soda ve diğer içecek ürünlerine yönelik denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Fahiş Fiyat Denetimi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz

14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:03:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa'da Fahiş Fiyat Denetimi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.