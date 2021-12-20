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Bursa'da kadın kooperatifçiliği güçleniyor - Son Dakika

Bursa'da kadın kooperatifçiliği güçleniyor

20.12.2021 16:36
Bursa'da kadın kooperatifçiliği güçleniyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile kadınların ekonomik hayatta yerlerinin güçlendirilmesi için önemli bir adım daha atıldığını belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile kadınların ekonomik hayatta yerlerinin güçlendirilmesi için önemli bir adım daha atıldığını belirtti.

Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile müteahhit firma arasında imzalanan sözleşmenin ardından projenin 15 Eylül 2021 tarihinde uygulama döneminin başlatıldığını anlattı. Gözgeç, kadınların istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin arttırılmasının hedeflendiği projenin maksadının, kadın kooperatiflerinin gelişmesi için elverişli bir ortamın sağlanması, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yoluyla kadınların iş hayatında da güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önderliğinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan projenin bütçesinin 3 milyon 299 bin Euro olduğunu belirten Milletvekili Gözgeç, projenin 30 ay süreceğini anlattı.

Emine Yavuz Gözgeç, Bursa, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla, Afyonkarahisar, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Aksaray, Sivas, Karabük, Sinop, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Batman, Isparta ve Eskişehir illerinde gerçekleştirilecek olan proje ile hayatın her alanına değer katan kadınların, üretkenliğinin kooperatifçilik yoluyla kurumsallaştırılacağını vurguladı.

Proje ile hedef gruba yönelik olarak hizmetler ve eğitimler, kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık arttırma, bilimsel ve teknik araştırmalar, koordinasyon ve iş birlikleri gibi çalışmalar yürütüleceğini kaydeden Gözgeç, Bursa'da da etkin bir şekilde sürdürülen ve el emeği göz nuru ürünlerle ekonomiye değer katan kadın kooperatifçiliğinin güçlendirileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"AK Parti hükümetleri dönemlerinde kadınlara sunulan avantajların arasında kuşkusuz ki en önemlilerinden biri kadınlarımızın ekonomik hayata kattıkları değerin güçlendirilmesi olmuştur. Hayatın her alanına sevgi ile yüklü emekleri ile değer katan, yaşatan, geliştiren kadınlarımızın ekonomik hayatta da bir yandan kendi geleceklerini inşa ederken bir yandan da aileleri, şehirleri ve ülkeleri için üretebilmelerinin, özgüven ve yeteneklerinin birbirinden kıymetli ürünlere dönüştürebilmelerinin önü gün geçtikçe daha fazla açılıyor. Bursa'mızda da ortaya çıkarılan ürünlerle bu çalışmaların meyveleri veriliyor. Kadınlarımız çok şükür ki kendilerine verilen bu fırsatların hakkını vererek, varoluşlarından kaynaklanan estetiği ve özveriyi yaptıkları her işe yansıtıyorlar. İnancımız Bursa'mız bu alanda da öncülük yapmayı sürdürecek ve kadınımızla, erkeğimizle her kesimden insanımızla bu güzel ülkenin güçlü geleceğine giden yolda hep birlikte sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz." - BURSA

Bursa'da kadın kooperatifçiliği güçleniyor

Emine Yavuz Gözgeç, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da kadın kooperatifçiliği güçleniyor - Son Dakika Ekonomi


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