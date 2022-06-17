Bursa'da kurulan Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği üye kayıtlarına devam ediyor

Bursa'da faaliyetine başlayan Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği (TEKNOSİAD) çalışmalarını sürdürüyor.

TEKNOSİAD Başkanı Ayhan Küçükkaya, yaptığı açıklamada, 27 senedir yazılım ve bilişim sektöründe çalıştığını, iş dünyasıyla iç içe olduklarını bildirdi.

Teknoloji alanında çalışan iş insanları arasında eksiklik gördüklerini belirten Küçükkaya, "Hem yazılımcıyı hem bilişimi hem sanayiciyi bir araya getiren dernek yok Türkiye'de. Biz de bunu gördüğümüz için Türkiye'de yayılmak üzere Bursa merkezli ve Bursa'nın gücünü kullanarak derneğimizi kurduk." dedi.

Üyeleri hızlı bir şekilde sistemlerine aldıklarını aktaran Küçükkaya, "Bizim asıl hedeflediğimiz nokta şu; Türkiye'de katma değerli ürün üretmek, katma değerli bilişim çözümleri çıkarmak, katma değerli makineler çıkarmak. Birçok girişimcimiz var, bunları parlatmak istiyoruz." diye konuştu.