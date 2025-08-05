Bursa\'da Orman Yangınları İçin Fidan Bağışı Kampanyası

Bursa Afyonkarahisarlılar Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD), geçtiğimiz hafta Bursa'da çıkan orman yangınları dolayısıyla fidan bağışı kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bursa'da çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için fidan bağışı kampanyası başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, kampanya kapsamında şu ana kadar 2 bin fidana ulaştıklarını dile getirdi.

Bursa'nın yeniden yeşermesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin ve diğer ilgili kurumlarımızın koordinesinde ne zaman dikimler yapılmaya başlarsa o zaman bu fidanları toprakla buluşturacağız. Yaraların sarılması ve yanan bölgelerin yeniden yeşertilmesi için iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, kamu ve özel sektör temsilcileri olarak el ele verip ağaçlandırma seferberliği başlatmalıyız."

Duran, Bursa AFSİAD'ın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizerek, "Ayrıca bazı üye işletmelerimiz, özellikle kafe ve restoran gibi hizmet veren iş yerlerimiz, günlük cirolarını bu kampanyaya bağışlama kararı aldı. Bu örnek davranışın çoğalarak yayılmasını diliyorum." ifadesini kullandı.