Bursa'da Tekleme İşçileri Meyve Kalitesini Artırıyor - Son Dakika
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Bursa'da Tekleme İşçileri Meyve Kalitesini Artırıyor

Bursa\'da Tekleme İşçileri Meyve Kalitesini Artırıyor
13.07.2026 11:09
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Bursa'da meyve bahçelerinde çalışan tekleme işçileri, günlük 1500 lira yevmiye ile verimi artırıyor.

Bursa'da meyve bahçelerinde "tekleme" işçisi olarak çalışan vatandaşlar, ağaçların verimini artırmak ve meyve kalitesini korumak adına yoğun bir mesai yürütüyor. İnegöl, İznik, Gürsu ve Kestel ilçelerinde sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, tonlarca nektarin ve armudu dallardan koparıp yere atarak günlük 1500 lira yevmiye alıyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan kentte, bu yıl iklim şartlarının elverişli gitmesiyle yaşanan yüksek verim, en çok tekleme işçilerinin yüzünü güldürdü.

Dallardaki aşırı meyve tutumu nedeniyle ağaçların yükünü hafifletmeye çalışan işçiler, üreticiler için maliyet oluştururken kendileri için önemli bir kazanç kapısı açılan bu dönemde hummalı bir şekilde çalışıyor. Bazı bahçelerde tekleme sonucu yere atılan nektarin çağlaları ve küçük armutların yoğunluğu dikkati çekerken, işçiler her bir ağacı hasat dönemi için titizlikle hazırlıyor.

Gürsu ilçesindeki meyve bahçelerinde tekleme yapan Nurbay Kaya, fazla meyve tutumunun bereketli olduğunu ancak ağaç sağlığı ve meyve kalitesi açısından ağaç başına çok meyve bulunmasının doğru olmadığını söyledi. Ağacın taşıyabileceğinden fazla olan meyvelerin koparılıp uzaklaştırılması işini üstlendiklerini dile getiren Kaya, bazen bir daldaki meyvenin yarısından fazlasını koparıp yere attıklarını anlattı.

Günlük 1500 lira yevmiye ile çalıştıklarını belirten Kaya, "Sabah 06.30'da başlıyoruz, akşama 16.30'a kadar çalışıyoruz. Bu zaman içinde 4 kez mola veriyoruz. Tek yaptığımız fazla meyveyi koparıp yere atmak. Dalları rahatlatıyoruz, ağacın verimini artırıyoruz" dedi.

Kaya, tekleme sayesinde geriye kalan meyvelerin güçlendiğini vurgulayarak, bu işlem yapılmadığı takdirde meyvelerin küçük kalacağını, kalitenin düşeceğini ve ürünlerin pazarda yer bulamayacağını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Tekleme İşçileri Meyve Kalitesini Artırıyor - Son Dakika

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