Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam geldi

20.01.2026 21:30  Güncelleme: 21:32
Bursa Büyükşehir Meclisi, Ocak ayı toplantısında toplu taşıma ücretlerine yüzde 15 zam yapma kararı aldı. Yeni tarifeye göre tek biniş ücreti 40 TL'ye yükseldi.

Bursa'da toplu ulaşıma büyükşehir meclisinde alınan kararla yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Büyükşehir Meclisi Ocak ayı meclis toplantısı ana binada yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonları ile Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan ücret tarifelerinin belirlenmesine ilişkin müşterek rapor, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre toplu ulaşıma yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zam sonrası yeni tarifeyle tek biniş ücreti 5 TL artarak 35 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek oylandığı toplantıda; Ulaşım Komisyonu'nun Osmangazi ilçesinde, Orhan Bey Mahallesi, 6. Uçak Sokak'ta yer alan ve Tarihi Belediye Binasının altındaki meydana "Zehra Budunç Meydanı" isminin verilmesi ile ilgili raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'nun, Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi, İzmir Yoluna cephe Koca Yunus Sokak üzeri toplam 2819 metrekare tescil harici alanın "Park Et - Devam Et" sistemi ile vatandaşa ücretsiz olarak kullandırılmak üzere Belediye iştiraklerinden BURULAŞ'a otopark olarak işletme hakkının devredilmesi ve sözleşme imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonlarının, ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili müşterek raporunun da görüşüldüğü mecliste, ulaşıma yapılması planlanan yüzde 15'lik fiyat güncellemesi teklifi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis üyelerinin gündeme getirdiği konulara da açıklık getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, su faturalarıyla ilgili yorumlarda niyet okuma algıladığını dile getirdi. Merkezi hükümetin elektrik faturalarında uyguladığı sübvanse işlemini Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de su faturalarında uyguladığını vurgulayan Başkanvekili Gazioğlu, "Bizler de çok farklı bir şey yapmıyoruz. Artışlar hiç birimizin keyfiyetinden olmuyor. Enflasyon hepimizi zorluyor. BUSKİ'nin temel girdi maliyetleri o gün için yüzde 150 artıyordu. Bugün yüzde 200'lere dayanmış durumda. Sadece boru maliyetlerinden bahsediyorum. BUSKİ'yi hep birlikte ayağa kaldırmaya çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Bursa, Zam, Son Dakika

22:39
