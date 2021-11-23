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Bursa'da yeni soğuk hava deposunun yüzde 60'ı hibe ile desteklenerek inşa edilecek - Son Dakika

Bursa'da yeni soğuk hava deposunun yüzde 60'ı hibe ile desteklenerek inşa edilecek

23.11.2021 10:31
Bursa'da yeni soğuk hava deposunun yüzde 60'ı hibe ile desteklenerek inşa edilecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çiftçilerin daha profesyonel hizmet alması adını projelendirilen 3 bin tonluk soğuk hava deposu projesi, Bursa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından onaylandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çiftçilerin daha profesyonel hizmet alması adını projelendirilen 3 bin tonluk soğuk hava deposu projesi, Bursa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından onaylandı.

Yaklaşık 10 milyon maliyeti bulunan projenin, yüzde 60'ı hibe desteklenerek Bursa TKDK tarafından karşılanacak.

İnegöl İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, soğuk hava depolarının yetersiz olmasından dolayı, yeni soğuk hava deposunun yapılması için 6 ay önce yaptığı girişimler neticelendi.

İnegöl'e bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde 3 bin tonluk soğuk hava deposunun yapılması için yapılan proje, Bursa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Bursa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından onaylandı.

10 Milyonluk projenin yüzde 60'ı Bursa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hibe olarak desteklenecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren hayalini kurduğumuz, üretmek ve üretmeye devam etmek için çiftçimizin üretimine ve pazarlamasına çok büyük katkı sağlayacak olan 3 bin tonluk soğuk hava tesisi projemiz, Allah'ın izni ve inayetiyle bugün itibarıyla onaylanmış bulunmaktadır. Yaklaşık 6 aydır bu proje ile ilgili girişimlerimiz oldu. 6 aylık sürecin ardından da yaklaşık 10 milyonluk bir soğuk hava tesisi için projemizi hazırladık. Hazırlamış olduğumuz proje, Bursa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından onaylandı. Verilen onayla birlikte bu projenin yüzde 60'ı hibe destek sağlanarak yapılacak. Bu süreçte başından sonuna kadar bizlerin destekçisi olan Bursa TKDK İl Koordinatörümüz Bilal Tunç ve ekibine, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban'a, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Yavuz Uğurdağ'a, Ziraat Odası Başkanımız Sezai Çelik'e, İlçe Tarım Müdürümüz İbrahim Ekren'e, Proje Mimarımız Talha Baykul'a şükranlarımızı sunuyoruz"

Bursa'da yeni soğuk hava deposunun yüzde 60'ı hibe ile desteklenerek inşa edilecek
Bursa'da yeni soğuk hava deposunun yüzde 60'ı hibe ile desteklenerek inşa edilecek

İnegöl, Bursa, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da yeni soğuk hava deposunun yüzde 60'ı hibe ile desteklenerek inşa edilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa'da yeni soğuk hava deposunun yüzde 60'ı hibe ile desteklenerek inşa edilecek - Son Dakika
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