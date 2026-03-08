Bursa Hızlı Trene Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Hızlı Trene Kavuşuyor

08.03.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa-Osmaneli hızlı tren projesi bu yıl tamamlanacak; Bursa, YHT ağına 12. il olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Bursa-Osmaneli kesimindeki çalışmaların bu yılın ikinci yarısında tamamlanacağını, böylece Bursa'nın, yüksek hızlı tren (YHT) ağına katılan 12'nci il olacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Bursa'nın, YHT ağına katılacak 12'nci il olacağını belirten Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli kesimi çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik, bu kesimi yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana YHT ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğuna dikkati çekerek, "Bu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin YHT tren ağına bağlanacak." ifadelerini kullandı.

"Üstyapı işlerinde yüzde 90 ilerleme kaydettik"

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını, 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçirdiklerini bildiren Uraloğlu, 25 tünel ve 16 viyadük inşa edilecek hattın, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacağı bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, hattın kazı, dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerinin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Bursa, Yht, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Hızlı Trene Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:14:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Hızlı Trene Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.