Bursa'da bir alan "Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bursa INNOHUB Ek Alanı" ve Bandırma'da bir alan "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Doğanpınar Ek Alanı" olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde sınırları belirlenen bölge "Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bursa INNOHUB Ek Alanı" ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Mahallesi'nde sınırları belirlenen bölge "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Doğanpınar Ek Alanı" olarak tespit edildi.

Kararların ekinde bu alanlara ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.