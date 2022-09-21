Yağlık ayçiçeği ekim alanını artıran çiftçiler hasattan memnun - Son Dakika
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Yağlık ayçiçeği ekim alanını artıran çiftçiler hasattan memnun

21.09.2022 11:40
Yağlık ayçiçeği ekim alanını artıran çiftçiler hasattan memnun

Bursa'nın İnegöl ve Bilecik'in Bozüyük ilçelerinde kırsal mahallelerde yağlık ayçiçeği eken çiftçiler hasada başladı.

Bursa'nın İnegöl ve Bilecik'in Bozüyük ilçelerinde kırsal mahallelerde yağlık ayçiçeği eken çiftçiler hasada başladı.

Biçerdöverlerle tarlalardan hasat edilen ayçiçeği, traktörlere yüklenerek Trakya Birlik bünyesinde faaliyet gösteren İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifine teslim ediliyor.

Testlerden geçirilip yağ oranına bakılan ürün, kabuklarından ayrılıp yağının çıkarılması için fabrikalara gönderiliyor.

İnegöl ve Bozüyük'te geçen yıl toplam 30 bin dekar olan ekim alanı, devlet destekleriyle 60 bin dekara çıktı.

İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin, AA muhabirine, kooperatif üyesi 322 ortağın bu sene 1,5 ton tohum ektiğini söyledi.

Üretimden ve fiyatlardan memnun olduklarını belirten Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnegöl Yağlı Tohumlar Kooperatifi olarak ayçiçeği alımlarımız devam ediyor. Geçen yıl 1300 ton yağlık ayçiçeği mübadelesi yaptık, bu yılki rekoltemiz 4 bin ton. İnegöl çiftçisine destek oluyoruz. İnegöl'de şu anda yalnızca kooperatif olarak biz alım yapıyoruz. 13 mahallemizde hasat devam ediyor, yoğunluk var. Fiyatlar iyi olduğu için kooperatife üye olmak isteyen çok. Devletimiz, hükümetimiz çiftçiyi destekliyor. Trakya Birlik olarak biz de üreticiye destek oluyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi buğday üreticisine nasıl destek olduysa biz de kooperatif olarak yağlık ayçiçeği üreticisine destek oluyoruz."

"Geçen sene ekmedik, bu yıl ayçiçeği para yaptı diye ektik"

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de ilçede geçen yıl 15 bin dekar olan yağlık ayçiçeği ekim alanının bu sene 35 bin dekara yükseldiğini, 5 bin dekar da kayıt dışı alan olduğunu tahmin ettiklerini anlattı.

Hem üreticilerin, biçerdövercilerin hem de kooperatifin alım merkezinin yoğun mesai harcadığını vurgulayan Çelik, "Geçen sene yağ ile ilgili sıkıntılar yaşandı. Cumhurbaşkanımız 'ekin' dedi, millet olarak ektik. Gelecek sene beklentimiz daha fazla. Tekrar yağ sorunu yaşamamak için ekmeye devam edeceğiz. Bu millete yeter ki fırsat verelim." dedi.

Çiftçi Selim Çeçim, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirerek, "Bu kooperatifler alım yapmasa biz malımızı nereye vereceğiz. Allah razı olsun, almasalar kötü olurdu. 28 dönüm ekim yaptım, geçen sene ekmedik. Bu yıl ayçiçeği para yaptı diye ektik, ömrüm olursa seneye de ekeceğim." ifadelerini kullandı.

Bozüyük Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ise ilçe genelinde 2021'de 15 bin dekar olan ekim alanının bu yıl 25 bin dekara çıktığını bildirdi.

Hasadın ekim ayının ilk haftasına kadar süreceğini kaydeden Aksu, "Üreticimiz şu anda memnun. Bizler Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak İl Müdürlüğümüz ile ilçemizde 7 bin dekar alana karşılık gelen yüzde 50 verimli tohumlar dağıttık. Dağıtılan destek tohumlarından da üreticimiz memnun. Hasadın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bozüyük, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yağlık ayçiçeği ekim alanını artıran çiftçiler hasattan memnun - Son Dakika

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