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Bursa'nın istihdam açığı 13 bin kişi - Son Dakika

Bursa'nın istihdam açığı 13 bin kişi

05.12.2021 10:11

Bursa'nın istihdam açığı 13 bin kişi Türkiye'nin büyümesine en büyük katkıyı Bursa'nın sağladığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, buna rağmen kentin 13 bin kişilik istihdam açığı olduğunu söyledi.

Bursa'nın istihdam açığı 13 bin kişi

BURSA - Türkiye'nin büyümesine en büyük katkıyı Bursa'nın sağladığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, buna rağmen kentin 13 bin kişilik istihdam açığı olduğunu söyledi.

Bursa'nın hem üreten, hem de gelişen bir Bursa olarak Türkiye'nin büyümesinde en büyük katkıyı sağladığını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Biz ihracatımızla Türkiye genelinde yapılmış olan hem istihdam hem de ihracat planlamalarıyla alakalı hedefleri tutturduk. Bursa'nın istihdam yönünden özelliği çok farklıdır. Her tarafta işsizlikten bahsedebiliriz. Ancak Bursa'nın istihdam açığı bulunmaktadır. İŞKUR'a bakıldığı zaman yaklaşık 13 bin kişilik istihdam açığımız görülüyor. Yani ara teknik eleman dediğimiz noktalarda Bursa'nın ciddi ihtiyaç açığı vardır. Bununla alakalı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ciddi çalışmalar yapılıyor. Meslek edindirme okulları ve sanayicilerle ortak çalışmalara imza atılıyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin istihdamına en büyük destek verecek olan şehirlerden Bursa üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte hem sanayiin gelişmesi, hem istihdamın arttırılması, hem de cari bütçeye ciddi manada destek olmak için Bursa'nın önemli bir yerde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"İstihdam açığında en çok aranan ara teknik elaman dediğimiz, mavi yakalılar noktasında mesleki tecrübesi olan elemanlar olduğunu görüyoruz" diye devam eden Davut Gürkan, "El sanatlarından otomotive, makine operatörlerinden tekstile, gıdadan birçok alana kadar eleman açığı yer almaktadır. Türkiye'nin cari bütçesine yüzde 6'lık bir katkı sağlıyoruz. Ama 270 milyarlık cironun içerisindeki yüzde 45,60'ı sanayi tarafından karşılanmaktadır. Bursa'ya baktığımız zaman ise, 900 bin civarında sigortalı çalışan yer almaktadır. Bu da ciddi manada önemli bir husus. Bizim acilen Bursa'daki bu eksikleri gidermemiz gerekiyor. Sadece saydığımız değil, inşaattan birçok alana kadar ara eleman ihtiyacımız var. Bu konuda ciddi istihdam açığımız var" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre ise, 13 bin kişilik istihdam açığının yüzde 58'ini imalat sektörü oluştururken, bunu toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ile idari ve destek hizmet faaliyetleri takip etti.

Bursa'nın istihdam açığı 13 bin kişi
Bursa'nın istihdam açığı 13 bin kişi
Bursa'nın istihdam açığı 13 bin kişi
Bursa'nın istihdam açığı 13 bin kişi

İstihdam, AK Parti, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın istihdam açığı 13 bin kişi - Son Dakika Ekonomi


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