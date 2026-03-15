Bursa Oto Pazarında Durgunluk - Son Dakika
15.03.2026 23:25
Altın fiyatlarındaki gerileme, Bursa'da ikinci el otomobil alım satımını durma noktasına getirdi.

Bursa'da ikinci el otomobil pazarında bayram havasının erken yaşanması beklenirken, altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte alım satım da durdu.

Bayrama sayılı günler kala araçsız kalmak istemeyenler, kimi ailesiyle, kimi arkadaşıyla, kimisi ise ustasıyla oto pazarının yolunu tuttu. Bayram ve yaz tatili için otomobil almak isteyen vatandaşların kimi aradığını bulamadı, kimi ise fiyatların yüksek olduğunu iddia etti. Bayram öncesi hareketlilik yaşanması beklenen pazarda gözle görülür düşüş gözlenirken, bu durum otomobil alım satım yapanların esnafın yüzünü düşürdü.

Her bütçeye göre ticari ve hususi aracın bulunduğu oto pazarında, tek tük satışların olduğunu belirtenler, "Altın fiyatlarının gerilemesiyle elinde altını olan bozdurup almak istemedi. Biraz yukarı çıkmasını bekleyecek. Ancak otomobil fiyatları da bayram öncesi bu şekilde ancak, bayramdan sonraya yine biraz yukarı yönlü hareket edebilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
