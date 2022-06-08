Bursa Ovası'nda üzümsü meyve üretimi artıyor - Son Dakika
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Bursa Ovası'nda üzümsü meyve üretimi artıyor

08.06.2022 12:43

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj AŞ, çiftçilere yüzde 60 sübvanseyle katma değeri yüksek üzümsü meyve fidanları dağıtıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj AŞ, çiftçilere yüzde 60 sübvanseyle katma değeri yüksek üzümsü meyve fidanları dağıtıyor.

Bursa Ovası'nda üzümsü meyve üretimini artırmak amacıyla yola çıkan yetkililer, "Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği" ve "Yaban Mersini Yetiştiriciliği" projelerini devreye aldı.

İl genelinde yıllık 2 bin 290 dekar alanda 860 ton yaban mersini, 6 bin 800 dekarda 5 bin 300 ton ahududu, 365 dekarda 170 ton aronya ve 30 bin dekarda 49 bin ton olan çilek üretiminin çalışmalarla artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda geçen ay başlanan yüzde 60 hibe destekli dağıtımda 5 milyon fidana ulaşılması hedefleniyor.

Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat, AA muhabirine, 2014'te kurulan firmanın, tarımsal faaliyetleri destekleme konusunda önemli bir işlevinin olduğunu söyledi.

Bu yıl 10 Mayıs'ta başlayan fidan dağıtım programına yoğun ilgi olduğunu dile getiren Polat, 31 Mayıs'ta bitmesi planlanan başvuru süresini 10 Haziran'a uzattıklarını anlattı.

Fidan seçiminde katma değerli ürünlere yöneldiklerini vurgulayan Polat, "2023 yılına kadar hedefimiz 5 milyon fidan dağıtmak. Bu fidanların içinde yaban mersini, ahududu, çilek ve aronya mevcut. Dağıttığımız fidanlar iki yıllık ve seneye ürün verme noktasında çok hızlı aksiyon alabildiğimiz ürünler." dedi.

Polat, bu fidanlardan elde edilen meyvelerin çok hızlı bir şekilde ekonomik katkıya döndürebildiğine işaret etti.

Yaban mersini ve ahududunun geçen yıl üreticisine iyi gelir sağladığını aktaran Polat, "Çiftçinin bu rakamları görebilmesi bizi çok mutlu ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da bu projeye bakış açısıyla beraber bizim 2023 yılına kadar 5 milyon fide fidan dağıtım etkinliğimiz devam edecek. Güncel başvuru sayısı bu yıl için 1,5 milyon görünüyordu. Geçtiğimiz sene 1,2 milyon fidan dağıtmıştık. Bizim bu noktada üst bir baremimiz yok açıkçası. 5 milyon fidan dağıtımını hedef olarak koyduk ama üzerine çıkacağız gibi görünüyor." diye konuştu.

Destek miktarı yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı

Semih Polat, Tarım Peyzaj AŞ olarak geçen yıl fidan bedellerinin yüzde 50'sini sübvanse ettiklerini hatırlattı.

Çiftçilerin hasat döneminde sonra yüzde 50'lik kısmı iki taksitte ödediğini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Sürecimizi biraz daha iyileştirdik. Yüzde 60'ını Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj AŞ olarak biz sübvanse ediyoruz, yüzde 40'lık kısmını çiftçiden talep ediyoruz. Ürünlerin dikimi, gübrelenmesi, pazarlanması ve ihracatı noktasında teknik ekibimizle beraber ciddi destekler veriyoruz. Bursa'nın coğrafyasına baktığımız çok geniş bir coğrafyaya sahibiz. 17 ilçemizde kendine özgü çok ciddi tarımsal ürünler söz konusu. Biz bu ürünleri tercih ederken de açıkçası ekonomiye çok hızlı bir dönüş sağlanmasını temenni ederek seçtik. Çiftçimizin sahada uğraştığı emek çok ciddi bir emek. Bunun karşılığını bu rakamlarla alabilmesi çok umut verici. Şu anda ahududunda Türkiye piyasasının yüzde 98'ini karşılıyoruz, Türkiye'de birinci sıradayız. Yaban mersininde Türkiye'de ilk üçteyiz. Çilek bizim için çok önemli bir ürün. Bu ürünleri tercih etme amacımız bu."

Sanayi ve turizm şehri olmasının yanında Bursa'da yaşayanlar için tarımın da önemli bir geçim kaynağı olduğunu, kentin siyah incir, deveci armudu, şeftali, ayva ve zeytin gibi yöresel ürünlerle tanındığını dile getiren Polat, iştiraklerinin çiftçiye ihtiyaç duyduğu desteği vermek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Bursa Ovası'nda üzümsü meyve üretimi artıyor
Bursa Ovası'nda üzümsü meyve üretimi artıyor
Bursa Ovası'nda üzümsü meyve üretimi artıyor
Bursa Ovası'nda üzümsü meyve üretimi artıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Ovası'nda üzümsü meyve üretimi artıyor - Son Dakika

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