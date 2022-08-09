Fatma Burkay'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınlayan BTSO, "Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'ın kıymetli anneleri Fatma Burkay hanımefendi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › BTSO Başkanı Burkay'ın anne acısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.