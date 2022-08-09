BTSO Başkanı Burkay'ın anne acısı - Son Dakika
Üye Girişi

BTSO Başkanı Burkay'ın anne acısı

09.08.2022 17:40
BTSO Başkanı Burkay'ın anne acısı

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay hayatını kaybetti.

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay hayatını kaybetti. Fatma Burkay'ın cenazesinin bugün akşam saat 18: 00'de Şehadet Camii'nden kılınacak namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Fatma Burkay'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınlayan BTSO, "Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'ın kıymetli anneleri Fatma Burkay hanımefendi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi. - BURSA

YORUMLAR
500
Osmangazi Kavaklı'nın önünü açacak projede sona doğru Osmangazi Kavaklı'nın önünü açacak projede sona doğru
Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTSO Başkanı Burkay'ın anne acısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:40:46. #1.11#
SON DAKİKA: BTSO Başkanı Burkay'ın anne acısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş