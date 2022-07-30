Bursa model fabrika, firmaları dijital çağa hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa model fabrika, firmaları dijital çağa hazırlıyor

30.07.2022 13:29
Bursa model fabrika, firmaları dijital çağa hazırlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kente kazandırdığı Bursa Model Fabrika (BMF), firmalara yalın üretim süreçleriyle kalite ve verimlilik artışı sağlarken, firmaların dijital dönüşümüne de rehberlik ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kente kazandırdığı Bursa Model Fabrika (BMF), firmalara yalın üretim süreçleriyle kalite ve verimlilik artışı sağlarken, firmaların dijital dönüşümüne de rehberlik ediyor. Üretim geliştirme modelleri ile gerçek fabrika ortamı şeklinde kurgulanan BMF'de, 'Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı' düzenlendi.

BTSO öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK TÜSSİDE ve UNDP Türkiye iş birliği ile yürütülen Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Laboratuvarlar Grup Başkanı Dr. Güvenir Kaan Esen, Gürsu Belediyesi Ar-Ge Müdürü Hüseyin Özmen, TÜBİTAK/TÜSSİDE yöneticileri, akademisyenler, özel sektör ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen 2 günlük eğitimde öğren-dönüş yol haritası aktarılan adaylara, aynı zamanda 'Yalın Üretim Teknikleri' alanında 19 modülün yer aldığı eğitimlerden; 'Standardizason', 'İş Etüdü' ve 'Kaizen' modülleri teorik ve pratik olarak verildi. Eğitime, Balıkesir, Yalova, İzmit, Sakarya, Bursa Uludağ, Bandırma 17 Eylül, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

2020'de 600 çalışana eğitim

BMF Direktörü Birol Aksel, BTSO'nun vizyonuyla hayata geçen Bursa Model Fabrika'nın iş modeli ile bugünün ve geleceğin stratejilerine önemli katkılar sağlandığını belirterek, "Bursa Model Fabrika'da, pek çok uygulama ve teorik eğitim düzenleniyor. Bursa Model Fabrika olarak 'Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı'na da ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. 2022 yılında 600 çalışana farkındalık ve öğren-dönüş eğitimi verdik. Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı'na Türkiye'nin farklı şehirlerinden akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine yalın üretim tekniklerinden iş etüdü, kaizen ve standardizasyon konularında hem teorik, hem pratik eğitimler verildi. Bu eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek." dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak tesis hizmete açıldı 75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak tesis hizmete açıldı Bakan Kurum, Bursa'da 'Doğu Katı Atık Entegre Tesisi' açılışında konuştu Açıklaması Bakan Kurum, Bursa'da 'Doğu Katı Atık Entegre Tesisi' açılışında konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Türkiye, Yalın, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa model fabrika, firmaları dijital çağa hazırlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalk krizi geçirdi
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:39:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa model fabrika, firmaları dijital çağa hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement