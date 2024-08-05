Bursalı ev kadınları "bu iş eşitlik işi" diyerek meslek sahibi oldu

Ekonomi

Bursa'da 2 yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ev kadınıyken meslek sahibi olan kadınlar, üretime ve aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ve Borusan Grup şirketlerinden Borçelik'in hayata geçirdiği "Bu İş Eşitlik İşi Projesi" kapsamında ev kadınlarına yönelik kaynak, vinç ve forklift operatörlüğü gibi mesleklerde kurslar açıldı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlardan 36'sı sertifikalarını alarak meslek sahibi oldu. Bursa sanayisindeki fabrikalarda işe yerleştirilen kadınlar, erkek işi olarak bilinen mesleklerini başarıyla yürütüyor.

Projenin yürütücülerinden BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, AA muhabirine, projeyi 2022'de hayata geçirdiklerini söyledi.

Erkek işi olarak bilinen meslekleri kadınların da yapabileceğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Şençayır, "Amacımız kadınların nitelikli olarak istihdamda yer almalarını sağlamak. Sayı olarak değil, nitelik anlamında ve erkek işi olarak bilinen işlerde kadınların da var olmalarını, onların da güçlerini göstermelerini, cesur olmalarını, yapabileceklerini göstermelerini savunduk." diye konuştu.

Şençayır, öncelikle kaynak, forklift ve vinç operatörlüğü alanlarında eğitimler verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hatta şu anda da kaynak operatörlüğü için başvurularımız yine başladı. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 101. yılında 100 kadına ulaşmak. Şu ana kadar 36 kadını meslek sahibi yaptık. Önemli olan istihdamda yer almaları. Her fazın bitiminde de fabrikalarla ön görüşmeler yapılıyor. Anketler açılıyor, sanayi bölgelerindeki fabrikaların ve işletmelerin hangi iş kollarında açıkları varsa o kollara öncelik vererek o eğitimleri açıyoruz. Şimdi de zaten kaynak operatörlüğü süreci başladı. Türkiye'de sesimizi duyurmak istiyoruz. Bursa belki lokomotif oldu ama Türkiye'ye yayılmasını ve kadınların güçlerini bu şekilde istihdamda göstermesini istiyoruz. 'Kadın güçlenirse, Türkiye güçlenir' diyoruz. Bizim ana mottomuz bu."

"Fabrikanın tek kadın kaynakçısıyım"

Meslek sahibi olan kadınlardan kaynak operatörü evli ve 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Melek Alkılıç da "Bu İş Eşitlik İşi" projesini 8 ay önce sosyal medyada görerek başvuru yaptığını söyledi.

Evdekilerin ilk önce kaynak operatörlüğüne sıcak bakmadığını belirten Alkılıç, "Yapabileceğime inandım. Kurs süreci çok güzel geçti. Sonrasında Gökçelik fabrikasında işe başladım. İlk başladığımda biraz tereddütte kaldım. Kaynak işini erkekler yapıyordu. Neden olmasın? Diyerek başladım. İlk 1 ay zorlandım ama sonrasında baktık ki erkeklerle aynı işi yapabiliyorum." ifadesini kullandı.

Fabrikadaki 16 kaynak operatörü arasında tek kadın olan Alkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 6 aydır güzel bir şekilde çalışıyorum. Fabrikanın tek kadın kaynakçısıyım. Kaynak yaptığımı duyan şaşırıyor. Bir hafta önce memlekete gittim, biraz tarla işi yaptım. Tarlada çalışınca kaynak işinin daha kolay olduğunu gördüm. Ben lise mezunuyum. Bu sayede meslek sahibi oldum. Maddi yönden de tatmin ediyor. İş biraz ağır görünüyor ama herkese tavsiye ederim. Bu tarz kursların ülkenin her tarafında düzenlenmesini, kadınların meslek sahibi olmasını isterim."

Hem sanayiye hem de kadınlara ilham olmaya devam edeceğiz"

Yeşilova Holding bünyesindeki Canel Fabrikası'nda CNC operatörü olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi 34 yaşındaki Betül Mercan da eğitimlerden geçtikten sonra sertifikasını aldığını söyledi.

Yaklaşık 6 aydır bu fabrikada çalıştığını vurgulayan Mercan, "CNC operatörlüğü erkek işi olarak biliniyor ama gayet güzel bir iş oldu benim için. Kimse 'yapamam' demesin. Bu işte dikkat çok önemli. Kadınlar erkeklere göre daha dikkatli olabiliyor. İlk zamanlarda eşim 'bu işte çalışanların hepsi erkek nasıl yapacaksın' demişti ama başladıktan sonra alıştık. İşimden çok memnunum. Kadınlara bu tür kurslara katılarak meslek sahibi olmalarını öneriyorum." dedi.

BUİKAD Sosyal Sorumluluk Komisyonu Başkanı Elif Aygül de bölgede meslek sahibi olmayan kadınları iş hayatına kazandırmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını anlattı.

Projenin ilgi gördüğünü vurgulayan Aygül, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar çok sayıda kadını meslek sahibi yaptık. Projemizle üretime yönelik alanlarda hem kadın işgücünün artırılması hem de toplumsal cinsiyet kalıplarının bir sonucu olarak 'erkek işi' olarak tanımlanan meslek dallarında, Bursa'daki sanayi firmalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli kadın yeteneklerin yetiştirilmesini amaçladık. Bu kapsamda proje toplumsal gelişim için üretime yönelik alanlarda kadınların iş gücüne katılımını destekliyor, ekonomiye değer katıyor, erkek egemen meslek dallarına nitelikli kadın personel yetiştirilmesini sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerimize katkı Tabii ki durmuyoruz, devam ediyoruz. Yeni kaynak operatörlüğü kurs programımız başladı. Biz bu projeyle hem sanayiye hem de kadınlara ilham olmaya devam edeceğiz."