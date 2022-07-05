Bursa'dan 23 tekstil firması Paris'teki Texworld fuarına katılıyor - Son Dakika
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Bursa'dan 23 tekstil firması Paris'teki Texworld fuarına katılıyor

05.07.2022 11:43
Bursa'dan 23 tekstil firması Paris'teki Texworld fuarına katılıyor

Fransa'da yaklaşık 20 ülkeden 400'ü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen aksesuar, hazır giyim, kumaş ve moda fuarı "Texworld Paris"te, Bursalı markalar da yer aldı.

Fransa'da yaklaşık 20 ülkeden 400'ü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen aksesuar, hazır giyim, kumaş ve moda fuarı "Texworld Paris"te, Bursalı markalar da yer aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Bursa iş dünyası, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi Projesi ile ihracat çalışmalarını sürdürüyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen fiziki fuarların yeniden başlamasını ihracat hedefleri için büyük bir fırsat olarak değerlendiren tekstil sektörü temsilcileri, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Texworld Paris" fuarına katılıyor.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun'un da bulunduğu 30 kişilik BTSO heyeti, 2023 ilkbahar yaz trendlerinin belirlendiği fuarda dünya profesyonelleriyle buluştu.

Normalleşme ile küresel tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan toparlanma sürecinin olumlu yansıdığı fuarda katılımcı sayısı, şubat ayındaki fuara kıyasla iki kat artış gösterdi. Çin'in en büyük katılımcı olduğu Texworld Paris'te, Türk tekstili 100'e yakın firmayla temsil edildi.

Fuarda, Bursa'dan ise 23 firma ürünlerini yabancı alıcılarla buluşturdu. Parc des Expositions Paris Le Bourget'de düzenlenen fuar, 6 Temmuz'a kadar dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

"Firmalarımızın buradaki fırsatları değerlendirmesini amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Meclis Başkanı Uğur, Kovid-19 salgınıyla tedarik zincirlerinde yaşanan değişim sürecinin Türkiye'yi üretim üssü olarak öne çıkardığını belirtti.

BTSO üyelerinin bu fırsatı en iyi şekilde kullanmaları için çaba gösterdiklerini aktaran Uğur, şöyle devam etti:

"Oda olarak özellikle fuarcılık çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 2013 yılından bu yana üyelerimizi dünyanın en prestijli fuarlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında 1,5 milyar doları aşan ihracat gerçekleştiren Bursalı tekstil ve hazır giyim firmalarımız için Texworld Paris son derece önemli bir fuar. Firmalarımızın buradaki fırsatları değerlendirmesini amaçlıyoruz. Yeni ülke ve bölgelerle iş birliği yapabilmek adına Texworld önemli bir platform."

Tekstil Konseyi Başkanı Uçkun da bu yıl ikinci kez düzenlenen Texworld Paris'te firmaların dünyanın önemli alıcılarla buluştuğunu aktardı.

Katma değer ve istihdam bakımından stratejik öneme sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracata dayalı büyümesine fuarcılık çalışmalarıyla destek verdiklerini kaydeden Uçkun, "Texworld, potansiyel iş birliği imkanlarının yanında firmalarımıza güncel gelişmeler ve sektörün geleceği hakkında da vizyon kazandıran önemli bir organizasyon. Fuarda yapılan görüşmelerin yeni siparişlere dönüşmesini ve ihracatımıza katkı sağlamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuarda katılımcı olarak yer alan Bursalı firmaların temsilcileri de Avrupalı müşterilerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

BTSO heyeti, fuarda ayrıca Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Ticaret Müşaviri Gonca Köksal Ensari ile bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'dan 23 tekstil firması Paris'teki Texworld fuarına katılıyor - Son Dakika

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