BÜSAT 2026 Strateji Çalıştayı

15.02.2026 12:29
Konya'da BÜSAT, 2026 stratejik hedeflerini belirlemek için çalıştay düzenledi. Savunma sanayi vurgulandı.

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde kurulan Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi (BÜSAT) 2026 Yılı Stratejik Planlama Çalıştayı gerçekleştirdi. Stratejik plan hedeflerinin belirlendiği toplantıda, BÜSAT'ın savunma sanayinde Türkiye'de en aktif kümelenmelerden biri olacağı vurgulandı.

BÜSAT'ın 2026 yılı stratejik hedeflerinin belirlendiği toplantıda, bu hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışma başlıkları da istişare edildi. Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özen, odanın sektörler arasında iş birliği yapılmasına öncülük eden kümelenme faaliyetlerine büyük önem verdiğini söyledi. Özen, oda öncülüğünde kurulan kümelenmelerden ve yürütülen projelerden bahsederek, "Savunma, otomotiv, döküm, ayakkabı, tarım makinaları gibi sektörlerde kurduğumuz kümelenmelerimiz sektörlerimizin, dayanışma ve birlikte iş yapma kültürünün gelişmesine önemli katkılarda bulunuyor. BÜSAT kümelenmemiz de özellikle savunma sanayi alanında çok güzel işler gerçekleştiriyor. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel işlere hep birlikte imza atacağız" dedi.

BÜSAT, kurumsal yapısını ve etki alanını güçlendiriyor

Daha sonra konuşan BÜSAT Başkanı Hıfsı Soydemir de, BÜSAT olarak şehirde savunma sanayinin gelişmesine yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. BÜSAT'ın 2026 yılı stratejik hedeflerine yönelik bilgi veren Soydemir, "BÜSAT olarak stratejik hedefimizi 4 ana başlıkta belirledik. Üyelerimiz arasında ortak üretim faaliyetleri oluşturmak, rekabet gücünü artırmak için iş birlikleri geliştirmek ve orta projeler yürütülmesi için alt yapı oluşturmak. Bütünsel güvenlik, havacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere yerli katkı payını artırmaya yönelik destek olmak. Yenilikçilik, inovasyon ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak. Kümelenme konusunda referans oluşturmak, kurumsal iletişim faaliyetleri yapmak ve diğer kümelenme çalışmalarına katkıda bulunmak. Bu ana hedeflerimiz doğrultusunda, yıllık çalışma planlarımızı ve çalışma gruplarımızı da belirledik. İnşallah, hayata geçireceğimiz çalışmalarla sektördeki en aktif kümelenmelerden biri olacağız. Çalışmalarımıza katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının devamında, BÜSAT'ın hedeflerine ulaşması için çalışma grupları oluşturularak, yapılması gereken faaliyetler ve iş planı üzerine istişarelerde bulunuldu.

Çalıştay kapsamında ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu, başkanlıklarının çalışmalarına yönelik bilgiler verdi. Arslanoğlu, ileri malzeme ve imalat teknolojileri, kuantum ve ileri algılayıcı teknolojiler, biyoteknoloji ve enerjik sistem teknolojileri ile otonomi ve yeni nesil haberleşme teknolojileri alanlarında geliştirilen projeleri anlatıp, sanayicilerin bu konularda alabilecekleri aksiyonları paylaşarak, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Çalıştayda katılımcılara, küresel ekonomik savaşların en yoğun olduğu bugünkü ortamda stratejik önem kazanan iki kritik başlıkta; 'Şirketlerde Kurumsal Hafıza Güvenliği' ve 'İş Dünyasında İstihbarata Karşı Koyma' başlıklarında eğitimler verildi.

BÜSAT tarafından organize edilen toplantıya; KSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özen, BÜSAT Başkanı Hıfsı Soydemir, Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile 40'a yakın küme üyesi firmanın üst düzey yöneticileri katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

