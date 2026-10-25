BUÜ projesi Bursa kırsalındaki tarımsal dönüşümü 65 köyde sözlü tarihle inceleyecek - Son Dakika
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BUÜ projesi Bursa kırsalındaki tarımsal dönüşümü 65 köyde sözlü tarihle inceleyecek

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BUÜ projesi Bursa kırsalındaki tarımsal dönüşümü 65 köyde sözlü tarihle inceleyecek
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BUÜ’nün 1001 projesinin 6 aylık değerlendirme ve paydaş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje, 1907-2023 arasında Bursa kırsalındaki tarımsal dönüşümü ele alacak; 65 köyde 300’ü aşkın kişiyle sözlü tarih görüşmeleri yapılacak ve tarım müzesi hedeflenecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan'ın yürütücülüğünde sürdürülen "Tarihi Süreçte Bursa Kırsalında Tarımsal Yapıdaki Değişimin Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Çevresel Sonuçlarının Analizi" başlıklı 1001 projesinin 6 aylık değerlendirme ve paydaş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, bu ölçekteki projelerin üniversiteye araştırma ve fon anlamında büyük katkı sunduğunu ve akademi adına büyük bir önem taşıdığını belirtti. Proje ekibinin ilk 6 aylık süreçte ortaya koyduğu performansın takdire şayan olduğunu dile getiren Çiftçi, 1907-2023 yılları arasındaki tarihi süreçte Bursa kırsalındaki dönüşümü tespit etmenin literatürdeki önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi. Çiftçi, saha çalışmalarının ve tarımsal üretim alanlarındaki değişimin bilimsel verilerle ortaya konmasının bölge için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı ve toplantıya katılım sağlayan tüm il ve ilçe belediye temsilcilerinin paydaş destekleri için teşekkür etti.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan ise gerçekleştirdiği sunumda, Bursa kırsalındaki dönüşümü tüm boyutlarıyla ele aldıklarını dile getirdi. 1907-2023 yılları arasını kapsayan araştırmada geleneksel ürünlerden modern meyve-sebzeciliğe geçişin yanı sıra, bu sürecin toplumsal yaşam, kadın emeği, aile yapısı, çevre ve kültür üzerindeki etkilerini incelediklerini belirtti. Geride kalan 6 ayda arşiv, salname, gazete ve resmi istatistik taramalarıyla devasa bir veri tabanı oluşturduklarını aktaran Arslan, projenin sonraki aşamasında belirlenen 65 köyde 300'ü aşkın kişiyle sözlü tarih görüşmeleri yapacaklarını ve saha araştırmalarını başlatacaklarını bildirdi.

Çalışmanın tarih, tarım ekonomisi, sosyoloji, çevre mühendisliği ve coğrafya olmak üzere beş farklı disiplinden akademisyenlerin, bursiyerlerin ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla sürdürüldüğünü belirten Arslan; projede Tarih Bölümünden yürütücü olarak kendisi ve proje danışmanı olarak Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile proje araştırmacısı Zeynep Akan Yetişir'in, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Sertaç Dokuzlu'nun, Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Berkay Aydın'ın, Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Olcay Topaç'ın ve Coğrafya Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Soner Duman'ın görev aldığını ifade etti. Proje çıktısı olarak dijital kütüphane, sözlü tarih arşivi, çalıştay ve kitap yayınları hazırlayacaklarını belirten Arslan, toplanacak materyallerle Bursa'ya kalıcı bir tarım müzesi kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyerek destek veren tüm belediye paydaşlarına teşekkür etti.

Toplantı, soru-cevap bölümü ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEkonomiEğitimTarımBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: BUÜ projesi Bursa kırsalındaki tarımsal dönüşümü 65 köyde sözlü tarihle inceleyecek - Son Dakika
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