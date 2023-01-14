Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü - Son Dakika
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Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü

14.01.2023 13:30
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü

Şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amacıyla büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi.

Şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amacıyla büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, görme engelli yolcular için rehber köpeklerin gerekli şartları sağladıktan sonra otobüslerde bulundurulabilmesine imkan sağlandı.

Diyaliz merkezlerinde tedavi gören engelli bireylerle bunların velilerini taşıyan firmalar için yetki belgesi alma şartları kolaylaştırıldı. Yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 12'den 15'e çıkarıldı.

Yolcu acenteliği hizmeti yürütenlerin hizmet verebilecekleri firma sayısı 10'dan 20'ye yükseltilerek uluslararası yolcu acenteliği hizmeti verenlerin yurt içi taşımacılara da hizmet vermelerine imkan sağlandı.

Yolcu taşımacılığında mücbir sebepler nedeniyle yapılamayan seferler veya yolcu talepleri doğrultusunda konulmak istenilen ek seferlerin bildirimlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.

Terminal işletmeciliği faaliyetlerinde bulunanlar için uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözülmesi adına kısa unvan, logo ve amblem kullanımında kolaylık sağlandı.

Mesleki saygınlık kriterlerini karşılayamayan firmalar için yetki belgesi iptali yerine geçici olarak faaliyet durdurma uygulamasına geçildi.

Eşya ve kargo taşımacılığı faaliyeti yürüten taşımacıların U-ETDS sistemine uyumlarını teminen verilen süre yeniden düzenlendi.

Ayrıca, Kovid-19 salgını sonrası dönemde eşya taşımacılığı sektöründeki büyüme ve uluslararası kara yolu taşımacılığının ülke ekonomisine katkıları dikkate alınarak, sektörde kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kayıt dışılığın engellenmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, uluslararası eşya taşımacılığı faaliyeti yürütmek isteyenler için sektöre girişlerde aranan şartlar yeniden belirlendi. Uluslararası eşya taşımacılığı faaliyetlerinde suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla, göstermelik olarak taşıt satışı yapılarak yüzde 60'ın altında kapasiteyle haksız yere belge alınarak faaliyet gösterilmesi engellendi.

Son 3 yıllık dönemde başka bir firma bünyesinde sözleşmeli taşıtı bulunanlara geçici süreliğine indirimli olarak K1 veya L2 yetki belgesi alabilme imkanı sağlandı. Aynı dönemde yurt içi taşımacılık yapan firmalara geçici süreliğine indirimli olarak uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi alabilme imkanı getirildi.

Tehlikeli madde faaliyetlerinde mükerrer cezanın önüne geçilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü - Son Dakika

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