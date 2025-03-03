Büyükşehir Belediyesi'nden Hayvan Üreticilerine Süt Yemi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi'nden Hayvan Üreticilerine Süt Yemi Desteği

Büyükşehir Belediyesi\'nden Hayvan Üreticilerine Süt Yemi Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Süt Yemi Projesi' kapsamında Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde hayvan üreticilerine yüzde 15 hibeli süt yemi desteği sağladı. Proje, kırsal bölgelerde büyük ilgi görüyor.

03.03.2025 12:17  Güncelleme: 12:27
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Süt Yemi Projesi' kapsamında Elmalı ve Korkuteli ilçesinde hayvan üreticisine yüzde 15 hibeli süt yemi desteğinde bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Yerelden Kalkınma Hedefiyle' tarım ve hayvancılık alanlarında başlattığı destekler ile üreticiler bir nebze olsun rahat nefes alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Süt Yemi Projesi' ile yüzde 15 hibeli yem desteği kırsal bölgelerde büyük rağbet görüyor. Özellikle Korkuteli ve Elmalı bölgesindeki büyükbaş hayvan yetiştiricileri, yem desteğine yoğun ilgi gösteriyor.

Elmalı ve Korkuteli'nde üreticilere dağıtıldı

Proje kapsamında Elmalı ilçesinde 6 yetiştiriciye yüzde 15 hibeli toplam 200 çuval yem desteği yapıldı. Elmalı'nın Kışla, Zümrütova, Kocapınar, Yuva ve Ahatlı Mahallesi'ndeki 6 yetiştiriciye toplam 200 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu. Korkuteli'nde ise Yazır, Datköy, Kemerağzı, Küçükköy mahallelerinde 9 çiftçiye toplam 318 çuval süt yemi verildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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