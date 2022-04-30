Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

30.04.2022 14:07
Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 7 bin personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 7 bin personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan imza attı.

Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı öncesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandırılmasının tüm personeli mutlu ettiğini belirtti.

Önceliklerinin personelin maaşını ödemek olduğunu vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Ramazan ayı ve 1 Mayıs ile aynı zamanda iki bayram birden yapıyoruz. 1 Mayıs hepimiz için emek demek. Emekçinin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yine alın terlerini döken çalışma arkadaşlarımızla beraber aynı azim ve kararlılıkla Antalya'mız için çalışmalarımıza da devam edeceğiz."

Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan da sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

1 Ocak 2022'den geçerli olarak 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesine göre personel maaşı en düşük 5520 lira, en yüksek 6430 lira olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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