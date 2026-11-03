Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var - Son Dakika
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Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

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Bahçeli\'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
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Bahçeli\'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda İsrail’de Arap partilerinin de yer aldığı bir hükümet kurulması çağrısında bulunarak “Kudüs İttifakı gerçekleştirilmelidir” dedi. Avrupa’daki şiddet olaylarına da değinen Bahçeli, Avrupa’nın göçmen karşıtlığı ve İslamofobiyle ektiği fitne tohumlarının kendisine dönmeye başladığını savundu. Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın onaylanmasını da memnuniyetle karşıladı.

MHP lideri Bahçeli, TBMM’deki haftalık grup toplantısında Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünden Avrupa’daki gösterilere, İsrail seçimlerinden Terörsüz Türkiye sürecine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

“İKİNCİ ERGENEKON DESTANINI YAZMIŞTIR”

Konuşmasına Cumhuriyet’in 103. yıl dönümüyle başlayan Bahçeli, “Cumhuriyet’e gidilen süreçte Türk milleti, Mustafa Kemal Paşa ve kahraman silah arkadaşlarının arkasına saf saf dizilerek Anadolu’da Türk tarihinin ikinci Ergenekon destanını yazmıştır” dedi.

“MHP, CUMHURİYET’İN GELECEĞE BAKAN GÖZÜDÜR”

Bahçeli, partisinin Cumhuriyet’in kazanımlarını koruyan bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayarak, “Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet’in geleceğe bakan gözü, yarınları idrak eden aklı, istikbale koşar adım ilerleyen iradesidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde <a class='keyword-sd' href='/kudus/' title='Kudüs'>Kudüs</a> var

“TERÖR BİTECEK, KARDEŞLİK YÜKSELECEK”

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonunun tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Bahçeli, siyasi rakiplerine de seslendi. Bahçeli, “Siyasi rakiplerimiz sularda kulaç atmaya varsın, devam etsinler. Türlü karalamalar ve çarpıtmalarla suyu bulandırmayı sözüm ona siyaset zannetsinler. Türk milleti kararını vermiştir. Terör bitecek, kardeşlik yükselecek, bölgemizde barış ve huzur inşallah sökün edecektir” dedi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ

Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi’ne de değinen Bahçeli, 167 maddelik sonuç bildirisindeki iş birliği alanlarının üye devletlerin huzur, güven ve refahına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

“AVRUPA’NIN EKTİĞİ FİTNE TOHUMLARI KENDİLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI”

Fransa’da başlayıp diğer Avrupa ülkelerine yayılan gösterilerin kısa sürede şiddet içerikli eylemlere dönüştüğünü hatırlatan Bahçeli, Avrupa Birliği’nden temel hak ve özgürlükler konusundaki hassasiyetini üye devletlere de hatırlatmasını beklediklerini söyledi. Bahçeli, “Uzun zamandır göçmen karşıtlığıyla İslamofobi ve Türkofobi taşımak suretiyle siyasi rant oluşturma peşinde koşan Avrupa’nın ektiği fitne tohumları kendilerine dönmeye başlamıştır” dedi.

“PEDAL ÇEVİRECEK DERMANI DA KALMAMIŞ”

Avrupa’nın küresel rekabette güç kaybettiğini savunan Bahçeli, “Avrupa bisiklet gibidir, ilerlemek zorundadır, durursa düşer” sözünü hatırlattı. Bahçeli, “Zira Avrupa’nın pedal çevirecek dermanı da kalmamış görünmektedir” dedi.

AB’ye, Türkiye’nin egemenlik hakları kapsamındaki adımlarını sorgulamak yerine kendi ekonomik ve sosyal sorunlarına odaklanmasını tavsiye eden Bahçeli, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin daimi üyelik talebi sudan bahanelerle görmezden gelindiğinde hatırlatırım ki Avrupa’nın yeniden doğrulmaya zamanı da fırsatı da kalmayacaktır.”

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

“LİBYA ANLAŞMASI MEMNUNİYET VERİCİ”

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası’nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendiren Bahçeli, bu gelişmenin “memnuniyet verici” olduğunu söyledi. Bahçeli, mutabakatın herhangi bir ülkenin hakkına ya da uluslararası hukuka halel getirmediğini savundu.

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

“AVRUPA’NIN HARCI DEĞİLDİR”

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve AB’nin bu gelişmeden rahatsızlık duyduğunu öne süren Bahçeli, şöyle konuştu:

“Brüksel’deki tüm yetkililer anlamalıdır ki tam bağımsız şekilde ve sadece kendi menfaatleri doğrultusunda kararlar alıp uygulayabilmek kudretine ve iradesine sahip olan Türkiye’ye parmak sallamak, istikamet tayin etmek, neyi yapıp yapamayacağına dair talimatlar vermek hiç kimsenin olmadığı gibi Avrupa’nın da harcı değildir.”

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

MEKKE ANLAŞMASI VE BEDİR MUTABAKATI

Bahçeli, 7 Ağustos 2026'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın taraflar arasındaki güven ve dayanışmayı artıracağını belirtti. Anlaşmanın onaylanmak üzere TBMM gündeminde olduğunu hatırlatan Bahçeli, 21 Ekim’de Doha’da Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakatı ile bu iş birliğinin daha sağlam bir zemine kavuştuğunu kaydetti.

“KUDÜS İTTİFAKI GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR”

İsrail’deki seçimlerde hiçbir partinin hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemediğini belirten Bahçeli, Arap partilerinin güçlü bir konum elde etmesini dikkat çekici bulduğunu söyledi. Bahçeli, Arap partilerinin de yer aldığı bir hükümetin kurulmasının İsrail siyaseti açısından tarihi bir adım olacağını savundu.

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

ABD Başkanı Donald Trump’ın ve uluslararası Yahudi kuruluşlarının böyle bir hükümeti desteklemesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağını ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:

“Bize göre Arap partilerinin de temsil edildiği, toplumsal uzlaşmayı ve barış içinde bir arada yaşama iradesini güçlendirecek yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs İttifakı gerçekleştirilmelidir.”

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

“TÜRKİYE VE IRAK İLİŞKİLERİ İLERİ BİR NOKTAYA TAŞINACAK”

Irak Başbakanı’nın silahların devlet elinde toplanmasına ilişkin açıklamasının Terörsüz Bölge hedefinin meyve vereceğine işaret ettiğini belirten Bahçeli, Kalkınma Yolu Projesi ile iki ülke ilişkilerinin çok daha ileri bir noktaya taşınacağını söyledi. Bahçeli, diplomasideki başarılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında emeği geçenleri tebrik etti.

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

“SİYASETİN GÖREVİ TAHRİK ETMEK DEĞİL, BİRLEŞTİRMEKTİR”

Konuşmasının sonunda muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, sorumsuz söylemlerle toplumu sokağa çağırmanın milletin ortak geleceğini tehlikeye atacağını savundu. Bahçeli, “Sokakları gerilim ve çatışmanın adresi hâline getirmeye çalışmak siyasetin konusu olamaz. Siyasetin görevi tahrik etmek değil, birleştirmektir. Kutuplaştırmak değil, kucaklaştırmaktır” dedi.

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

Siyasette arınma ve aklanmanın ertelenemez bir gereklilik olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Artık yolsuzluğu, kirliliği ve siyasetin üzerine çöken bütün yükleri geride bırakmanın zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Devlet BahçeliSiyasetTürkiyeHükümetGüncelGöçmenİsrailLibyaKudüsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Filistin başkanı, geçen hafta sonu güney kıbrıstaydı, güney Kıbrısın egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunuyordu, sen masalları anlat inanan çok var. 4 0 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    Hala adam yerine koyup peşinden gidiyorsunuz ya pes diyorum 0 0
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bu yine saçmalamış. Bi git artık. Filistin'de Arafat dahil tüm sözde yöneticilerinin Osmanlı ve Türk düşmanı olduğunu dünya biliyor. Araplar bile Filistin ile bu kadar ilgilenmez iken , bizim siyasiler,bizde önce kutsallık algısı oluşturulup sonra bu algıyı kullanarak tribüne oynamanın rantını yemeleri tatlı geliyor. 1 0 Yanıtla
  • Lolo Mu.? Lolo Mu.?:
    gene boş yapmıs 0 0 Yanıtla
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