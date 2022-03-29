Büyükşehir Belediyesinden Manyaslı üreticilere yüzde 75 hibe destekli koç temini - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesinden Manyaslı üreticilere yüzde 75 hibe destekli koç temini

29.03.2022 09:05
Büyükşehir Belediyesinden Manyaslı üreticilere yüzde 75 hibe destekli koç temini

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Manyas ilçesinde yüzde 75 hibe destekli verilecek koçların hak sahipleri kurayla belirlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Manyas ilçesinde yüzde 75 hibe destekli verilecek koçların hak sahipleri kurayla belirlendi.

Kırsal Kalkınma Dairesince Manyas'ta 40 üreticiye verilecek merinos cinsi koçların hak sahiplerini belirlemek için Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kura çekimi gerçekleştirildi.

Müdürlük binası önünde gerçekleşen kuraya 144 üretici katıldı, 40 üretici damızlık koç almaya hak kazandı.

Koç bedelinin 7 bin 400 lira olduğu, bunun yüzde 75'lik kısmı olan 5 bin 550 lirasının Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi tarafından, yüzde 25'lik bölümü 1850 liranın ise kurayla belirlenen 40 üretici tarafından banka hesabına yatırılacağı belirtildi.

Damızlık merinos koçların üreticilere dağıtımının ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katılımıyla 9 Nisan'da Gönen ilçesinde yapılacağı açıklandı.

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Balıkesir, Hisarcık, Manyas, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesinden Manyaslı üreticilere yüzde 75 hibe destekli koç temini - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesinden Manyaslı üreticilere yüzde 75 hibe destekli koç temini - Son Dakika
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