Üye Girişi
Büyükşehir'den 35 milyon Avro'luk çevreci proje - Son Dakika

Büyükşehir'den 35 milyon Avro'luk çevreci proje

17.01.2022 13:23
Büyükşehir'den 35 milyon Avro'luk çevreci proje

Antalya Büyükşehir Belediyesi, atıksu arıtma tesislerinden elde edilen çamurun bertarafının yapılabilmesi amacıyla çevreci ve teknolojik bir projeyi hayata geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma tesislerinden elde edilen çamurun bertarafının yapılabilmesi amacıyla çevreci ve teknolojik bir projeyi hayata geçiriyor. Arıtma çamurundan enerji üretilecek 'Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi' projesinin yaklaşık 35 milyon Avro yatırım bütçeli olması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi dünyada önemi giderek artan suyun stratejik bir kaynak haline gelmesiyle su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışma ve yatırımlarına hız verdi.

ASAT Genel Müdürlüğü çevreye ve doğaya verdiği önemin göstergesi olarak son derece önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. ASAT, alanında Türkiye'nin en büyük akışkan yataklı tesislerinden birisi olacak "Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi" için 2022 yılında çalışmalara başlıyor. Tesis, birçok çevreci özelliğe ve ileri tekniğe sahip olacak.

"İzin süreçleri tamamlandı"

Tesisle ilgili resmi izin, fizibilite raporu onayı, ÇED ve finansal destek süreçleri tamamlandı.

Tesisin; Çamur Kabul Ünitesi, Yeraltı Çamur Bunkeri, Ön Kurutma Ünitesi, Ön Isıtma Brülör Sistemi, Akışkanlaştırıcı Hava Besleme, Biyogaz Besleme, Doğalgaz Besleme, Kum Besleme Sistemi, Akışkan Yataklı Fırın Ünitesi, Akışkanlaştırma Havası Isı Geri Kazanımı, Isı Eşanjörleri ile Isı Geri Kazanım, Atık Isı Kazanı, Kül Depolama, Baca Sistemine, Baca Gazı Arıtma, Baca Gazı Sürekli Emisyon Ölçüm, Koku Giderim, SCADA ve Kontrol, Elektrik Enerjisi Üretimi, Enstrümantasyon, Elektrik Şebekesi Güvenlik Sistemlerine sahip olacak.

"Kapasite günlük 500 bin ton"

"Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisinde, günde 500 ton evsel nitelikli arıtma çamurun ön kurutma işleminden geçirilecek. Kum bulunan bir ortamda içerisine hava, doğalgaz ve biyogaz üflenen yakma haznesine çamur verilerek yakma işlemi sağlanacak. Süreçte; hava üfleme sistemi ile kum tanecikleri sürekli akışkan halde tutulacak, ilk yanma veya normal yanma sürecinde sıcaklığı kontrol etmek amacıyla doğalgaz ve biyogaz enjekte edilebilecek, arıtma çamurunun çamur besleme sistemi ile kızgın haldeki kumlar optimum 850 derecede yakılacak.

"Karbon ayak izi azalacak"

Proje ile birlikte karbon ayak izinde de azalma yaşanacak. Yine proje ile birlikte yanma sonrası oluşan külden bir sonraki etapta fosfor geri kazanımı yapılarak tam çevreci bir süreç hedefine ulaşılmış olacak. ASAT, bu proje ile hem daha çevreci bir tesis kurmayı hem de bütçesel olarak ağır yük getiren çamur bertarafı ve nakliye maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyor. Proje ile elektrik enerjisi üretilecek olması enerji maliyetlerinin de azalmasını sağlayacak. Projenin tamamlanıp tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte arıtma çamuru 7/24 bertaraf edilecek. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Enerji, Hurma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den 35 milyon Avro'luk çevreci proje - Son Dakika Ekonomi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor         
19:16
Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı         
19:08
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17

Son Dakika Haberleri
19:15 Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
19:08 15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, hayatını kaybetti
19:08 Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı
18:41 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 19:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den 35 milyon Avro'luk çevreci proje - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement