Büyükşehirden Salihlili üreticilere sepet desteği - Son Dakika
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Büyükşehirden Salihlili üreticilere sepet desteği

22.06.2022 16:32
Büyükşehirden Salihlili üreticilere sepet desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 10 bin üzüm üreticisine 100 bin adet sepet desteği projesinde Salihli'deki üreticilere sepetleri dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 10 bin üzüm üreticisine 100 bin adet sepet desteği projesinde Salihli'deki üreticilere sepetleri dağıtıldı.

Salihli İtfaiye Amirliğinde gerçekleştirilen törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın şube müdürleri ve üzüm üreticileri katıldı.

Törende konuşan Salihli Kaymakamı Sağlam, Manisa'nın tarımdaki tarımsal potansiyelinin ülke ekonomisine olan katkısının önemine dikkat çekti. Kaymakam Sağlam "Geride bıraktığımız pandemi süreci bize kırsalın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Maliyetleri artan üreticilerimizin, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve özellikle küçük işletmelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla bugün bu üzüm sepetlerinin çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Projede Salihlili üreticimize Çiftçi Kayıt Belgeleri ile yaş ve kuru üzüm taşımak amacıyla kişi başı 10'ar adet olmak üzere destek sağlandı. Bu projeyi gerçekleştirdiği için öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyemize olmak üzere, tüm paydaşlara ve törenimize katıldığınız için siz üreticilerimize teşekkür ediyorum. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun." dedi.

Konuşmaların ardından üzüm sepetleri, üreticilere dağıtıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden Salihlili üreticilere sepet desteği - Son Dakika

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