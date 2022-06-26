Kurbanlıklar büyükşehirlerde satılmak üzere Artvin'den yola çıktı

ARTVİN - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Artvin ve ilçelerinde üretilen kurbanlılar büyükşehirlerde satılmak üzere yola çıktı. Doğudan batı illerine umut dolu yolculuğun sonunda beklenti yüksek.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Kurban Bayramı öncesi besiciler son hazırlıklarını tamamlandı. Tırlara yüklenen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar başta, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa illerinde satılmak için yola çıktı.

Ardanuç Yaylacı köyünden küçükbaş hayvan besiciliği yapan Soner Karahan, 2 tır dolusu küçükbaş hayvanı Bursa'da hayvan pazarında satmak üzere götürdüğünü söyledi. Besiciliğin baba mesleği olduğunu ifade eden Karahan, 30 yıldır Bursa'ya kurban götürdüğünü belirtti.

11 aydır bu hayvanların peşinde dağlarda dolaştığını belirten Karhan "Emek ediyoruz. Sadece iki tır maliyeti 52 bin lira. Bakalım bütün umutlarımız budur. Allah fırsat versin. Bursa'da müşterimiz bizi biliyor. Bizde müşterimiz biliriz. Buranın yaylasında otlamış hayvanları özelikle tercih ediyorlar. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez hayvanlarımızın hepsi satılır" dedi.