Kurbanlıklar büyükşehirlerde satılmak üzere Artvin'den yola çıktı - Son Dakika
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Kurbanlıklar büyükşehirlerde satılmak üzere Artvin'den yola çıktı

26.06.2022 09:56

Kurbanlıklar büyükşehirlerde satılmak üzere Artvin'den yola çıktı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Artvin ve ilçelerinde üretilen kurbanlılar büyükşehirlerde satılmak üzere yola çıktı.

Kurbanlıklar büyükşehirlerde satılmak üzere Artvin'den yola çıktı

ARTVİN - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Artvin ve ilçelerinde üretilen kurbanlılar büyükşehirlerde satılmak üzere yola çıktı. Doğudan batı illerine umut dolu yolculuğun sonunda beklenti yüksek.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Kurban Bayramı öncesi besiciler son hazırlıklarını tamamlandı. Tırlara yüklenen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar başta, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa illerinde satılmak için yola çıktı.

Ardanuç Yaylacı köyünden küçükbaş hayvan besiciliği yapan Soner Karahan, 2 tır dolusu küçükbaş hayvanı Bursa'da hayvan pazarında satmak üzere götürdüğünü söyledi. Besiciliğin baba mesleği olduğunu ifade eden Karahan, 30 yıldır Bursa'ya kurban götürdüğünü belirtti.

11 aydır bu hayvanların peşinde dağlarda dolaştığını belirten Karhan "Emek ediyoruz. Sadece iki tır maliyeti 52 bin lira. Bakalım bütün umutlarımız budur. Allah fırsat versin. Bursa'da müşterimiz bizi biliyor. Bizde müşterimiz biliriz. Buranın yaylasında otlamış hayvanları özelikle tercih ediyorlar. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez hayvanlarımızın hepsi satılır" dedi.

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Doğu Anadolu'dan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı Doğu Anadolu'dan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı Muş'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı Muş'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlıklar büyükşehirlerde satılmak üzere Artvin'den yola çıktı - Son Dakika

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