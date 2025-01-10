California Yangınlarında Ekonomik Kayıplar 50 Milyar Doları Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

California Yangınlarında Ekonomik Kayıplar 50 Milyar Doları Buldu

Los Angeles'taki yangınlar, sigortalı kayıplar 20 milyar doları aşabilirken 50 milyar dolarlık zarar tahmin ediliyor.

10.01.2025 00:16
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süren yangınların ülke tarihinin en maliyetli yangınlarından olabileceği bildirildi.

JPMorgan tarafından yayımlanan analizde, bölgedeki yangınlardan kaynaklanan ekonomik kayıplara ilişkin beklentilerin dünden bu yana iki kattan fazla artarak 50 milyar dolara yaklaştığı belirtildi.

Yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği ifade edilen analizde, bu rakamın, yangınların kontrol altına alınmaması halinde daha da artabileceği kaydedildi.

Söz konusu kaybın, ülke tarihindeki en maliyetli yangın olan 2018'deki Camp yangınından kaynaklanan yaklaşık 10 milyar dolarlık sigortalı kaybın üzerinde olduğu aktarılan analizde, "Yangınların şu ana kadar kontrol altına alınamamış olması ve yayılmaya devam etmesi, olası ekonomik ve sigortalı kayıplara ilişkin tahminlerin artabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesi yer aldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS'den yapılan açıklamada ise Los Angeles'daki yangınların sigorta sektörü için önemli kayıplara neden olacağı bildirildi.

Açıklamada, ilk tahminlerin, yangınlardan etkilenen mülklerin nihai sayısına bağlı olarak toplam sigortalı zararın 8 milyar doları aşacağına işaret ettiği aktarıldı.

Ayrıca analistler, milyarlarca dolarlık kayıpların California'nın halihazırda kırılgan olan konut sigortası piyasası üzerinde önemli bir baskı yaratabileceği konusunda uyardı.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather tarafından dün yapılan açıklamada da California'daki yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın ilk belirlemelere göre 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, yangınların en kötüsünün Santa Monica'dan Malibu'ya kadar uzanan bir bölgede devam ettiği ve medyan konut değerlerinin 2 milyon doların üzerinde olduğu ülkenin en pahalı gayrimenkullerinden bazılarını etkilediği aktarılmıştı.

Pacific Palisades sakinlerinin birçoğunun ise sigorta şirketlerinin artık yüksek fiyatlı ve yüksek riskli bölgedeki gayrimenkuller için teminat sağlamaması nedeniyle konut sigortalarının olmadığını bildirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi California Yangınlarında Ekonomik Kayıplar 50 Milyar Doları Buldu - Son Dakika

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