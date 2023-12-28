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Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak - Son Dakika
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Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak

Ekonomi ağırlıklı torba kanunun dün Meclis'ten geçmesinin ardından çalışan emekliler muradına eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 bin liralık ikramiyelerin yarın hesaplara yatırılacağını söyledi.

28.12.2023 - 16:31,  Güncelleme: 17:11
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Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün Meclis'te kabul edildi. Yasanın Meclis'ten geçmesinin üzerine emeklilere verilecek ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih netleşti. Paralar yarın hesaplarda olacak.

"CUMA GÜNÜ HESAPLARA YATIRILACAK"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER DE ALACAK

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı ikramiye alamamıştı. Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir seferliğe mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Tepkilerin ardından çalışan emekliler de kapsama alınarak teklif torba kanuna eklenmişti. Yasanın dün Meclis'ten geçmesinin ardından paraların yarın hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
YORUMLAR (5)
  • Uğur RİZE: Bakanım en düsük emekli maasımızı 12500 olsun 5 binlira zam istiyoruz duyun bizi yanımda 80 emekli var hepsinin selamı var Yanıtla 4 14
  • Ahmet yilmaz: Seçime kadar O para onlara çok bile bir paket makarnadan iyidir Yanıtla 2 1
  • Okan: Bu ikramiye iki ay önce yatmaliydi nerden baksan 250tl değer kaybetti vesselam Yanıtla 2 0
  • alos : bu emeklilere 6 ay sonra bir 5 bin daha verin zam filan gereksiz. 1 1
  • Yuksel Kalinci: Cansuyu olmuş Yanıtla 0 0

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