Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak

Bakan Şimşek, tekrar gündem olan 11 yıl önceki paylaşımını kaldırdı

Fener mi Galatasaray mı? Ronaldo, Süper Kupa finalinde tarafını seçti

Üs bölgesindeki görüntüler çok konuşulmuştu, Erdoğan\'dan ilk yorum geldi

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün Meclis'te kabul edildi. Yasanın Meclis'ten geçmesinin üzerine emeklilere verilecek ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih netleşti. Paralar yarın hesaplarda olacak.

"CUMA GÜNÜ HESAPLARA YATIRILACAK"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER DE ALACAK

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı ikramiye alamamıştı. Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.