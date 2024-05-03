Ankara'da tartıştığı kadını öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da tartıştığı kadını öldüren şahıs yakalandı

Ankara\'da tartıştığı kadını öldüren şahıs yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, S.K. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği Edanur K.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Edanur K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan Nur G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.05.2024 00:01
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Ankara'da tartıştığı kadını boğazından bıçaklayıp öldüren şahıs yakalandı.

Sincan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K. (34) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği Edanur K.'yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçarak bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Edanur K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kavgayı ayırmaya çalışırken S.K. tarafından bıçaklanan Nur G. isimli kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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