Ankara\'da tartıştığı kadını öldüren şahıs yakalandı

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Ankara'da tartıştığı kadını boğazından bıçaklayıp öldüren şahıs yakalandı.

Sincan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K. (34) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği Edanur K.'yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçarak bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Edanur K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kavgayı ayırmaya çalışırken S.K. tarafından bıçaklanan Nur G. isimli kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - ANKARA