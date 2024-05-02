ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' olarak tanımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' olarak tanımladı

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Hindistan\'ı \'yabancı düşmanı\' olarak tanımladı

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' olarak tanımlayarak, bu ülkelerin Çin ve Rusya gibi 'göçmenleri sevmediğini' belirtti. Biden'ın açıklamaları, ABD medyasında geniş yer buldu ve tartışmalara neden oldu.

02.05.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin önemli müttefiklerinden olan Japonya ile Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak tanımladı ve bu ülkelerin Çin ve Rusya gibi "göçmenleri sevmediğini" belirtti.

Biden, dün katıldığı bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde ülkesinin önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan'la ilgili açıklamalar yaptı.

Beyaz Saray'ın bugün yayınladığı tam konuşma metniyle ortaya çıkan değerlendirmeler, ABD medyasında geniş yer buldu ve tartışmalara neden oldu.

Henüz iki hafta önce Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, dünkü konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın sözlerinin açık olduğunu ve ayrıca yorum yapmaya gerek olmadığını söyledi.

Jean-Pierre, "Başkan, bizim ulus olarak kim olduğumuzla ilgili bir yorum yapıyordu, biz göçmenler ülkesiyiz, bu bizim DNA'mızda var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hindistan, Joe Biden, Japonya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' olarak tanımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 21:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' olarak tanımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement