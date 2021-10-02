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'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! - Son Dakika

'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!

02.10.2021 10:54
'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!, System.String[]

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek yeni hizmet vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak. 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle emeklilik, sigorta, iş arama gibi birçok hizmet aynı yerden yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'teki 'Çalışma Hayatım' hizmeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor" dedi.

SAĞLIKLA İLGİLİ BİRÇOK BİLGİYE ULAŞILABİLECEK

Koç, "Bu hizmetle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecekler" diye konuştu.

'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!

geri dönüşüm, E Devlet, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! - Son Dakika Ekonomi


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