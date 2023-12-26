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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyor - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyor

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısını gerçekleştireceğini ve en kısa sürede asgari ücreti açıklamayı planladıklarını söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, henüz bir rakam paylaşamayacaklarını ve kararın toplantı sonrası açıklanacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyor
26.12.2023 - 16:32,
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti bu hafta içinde açıklamayı arzu ettiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye- Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı öncesi basın mensuplarının asgari ücret komisyonunun çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısını gerçekleştireceğini ve en kısa sürede asgari ücreti açıklamayı planladıklarını söyledi. Işıkhan, toplantının ne zaman yapılacağı sorusuna, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusuna ise "Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok; çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyor - Son Dakika


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