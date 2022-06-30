Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da yatırılacak - Son Dakika

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