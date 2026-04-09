Çanakkale'de Arıcılara Kovan Desteği - Son Dakika
Çanakkale'de Arıcılara Kovan Desteği

Çanakkale\'de Arıcılara Kovan Desteği
09.04.2026 16:09
Geçen yılki orman yangınlarında zarar gören arıcılara 2 bin kovan dağıtıldı.

Çanakkale'de geçen yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören arıcılara 2 bin kovan dağıtıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, geçen yıl çok büyük orman yangınlarının çıktığını hatırlattı.

Bu yangınların ardından iyileştirme faaliyetlerinin en kısa sürede başlatıldığını belirten Toraman, zarar gören üreticilerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlattı.

Toraman, yangınların büyük tahribatlara yol açtığını vurgulayarak, "Yangında sadece bir orman ya da ağaç zarar görmüyor. Orman, arıcılıkla uğraşanların çok iyi bildiği üzere aslında bir habitat, birbiriyle bütünleşik bir sistem. Otuyla, çiçeğiyle, böceğiyle, her türlü canlısıyla büyük bir sistem, ekosistem. Dolayısıyla bu ekosistem zarar görünce birçok alan etkileniyor." ifadesini kullandı.

Geçen yılki yangınlarda zarar gören arıcılara İl Özel İdaresinin de desteğiyle kovan yardımında bulunulduğunu dile getiren Toraman, şöyle devam etti:

"7 milyon lira bütçeli önemli bir proje hayata geçirildi. Projeden faydalanan arıcılarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çanakkale bal üretiminde güçlü bir marka. Hem miktar olarak hem de kalite olarak çok üst seviyede. İnşallah kayıpları telafi ederiz. Üreticilerimiz çok çalışkan, onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah tekrar eski üretim kapasitemize, hacmimize ulaşırız ve vatandaşlarımız da emeklerinin karşılığını alır. Hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine bu vesile katkıda bulunmuş oluruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise Çanakkale'nin çok çeşitli bitkisel ve hayvansal ürün desenine sahip kadim bir tarım şehri olduğunu vurguladı.

Demirhan, bir daha böyle yangınların yaşanmamasını dilediğini belirterek, "Valiliğimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yüzde 75 hibeli, 7 milyon lira tutarındaki 'Kovan Temini Projesi' ile yangından etkilenen 48 arıcımızın 39'una toplam 2 bin kovan teslim ederek üretimde sürekliliği sağlıyoruz." diye konuştu.

Ergün Demirhan, kovanların Ayvacık Açık Ceza İnfaz Kurumunda ilk defa kurulan üretim hattında Çanakkale arıcıları için özel olarak imal edildiğini sözlerine ekledi.

Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kuşçu da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hak sahibi arı yetiştiricilerine kovanları teslim edildi.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de Arıcılara Kovan Desteği - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:34:55. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Arıcılara Kovan Desteği - Son Dakika
