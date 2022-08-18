Çanakkale'de sezonun ilk palamutları tezgaha çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de sezonun ilk palamutları tezgaha çıktı

18.08.2022 01:08
Çanakkale'de sezonun ilk palamutları tezgaha çıktı

Çanakkale'de olta ile avlanan sezonun ilk palamutları, tanesi 40 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Çanakkale'de olta ile avlanan sezonun ilk palamutları, tanesi 40 liradan tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla birlikte halde balık çeşitlerinin bollaşmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor.

Çanakkale'de 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Çanakkale Boğazı'nda palamut bu sezon ilk kez olta balıkçılığı ile avlandı. Tezgahlardaki yerini alan 400-500 gramlık palamutlar, tanesi 40 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla birlikte balık halindeki tezgahlarında palamut ve diğer balık çeşitlerinin bollaşmasını ve fiyatların düşmesini beklediklerini belirttiler.

Balık hali esnafı Volkan Kaşıkçı, palamudun 15 Ağustos'tan itibaren Çanakkale Boğazı'nda olta balıkçılığıyla avlanılmasının ardından tezgahlarda yerini aldığını belirterek, "Sezonun ilk palamudu 15 Ağustos itibarıyla çıktı, olta ile palamut avlanması serbest oldu. Fiyatı 40 liradan başladı. Kayıkların da avlanmaya başlamasıyla daha da bollaşacak ve fiyatlar daha da düşecek. Bunun yanında sardalyanın da fiyatı 160 liradan 100 liraya düştü. Çeşitlilik bollaştı yani. 1 Eylül itibarıyla daha da artacak, bu sene vatandaşlar daha da ucuz balık yiyecekler" dedi.

Balık halindeki tezgahlarda sardalya 100, mezgit 100, karides 100, çipura 130, kefal 70, turna 120, izmarit 40, tekir 200, kalamar 200 TL'den satılıyor. - ÇANAKKALE

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Çanakkale'de sezonun ilk palamutları tezgaha çıktı Çanakkale'de sezonun ilk palamutları tezgaha çıktı
Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de sezonun ilk palamutları tezgaha çıktı - Son Dakika

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