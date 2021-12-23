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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,6 arttı - Son Dakika

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,6 arttı

23.12.2021 00:58
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,6 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 17,0'ını kamyonet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 19,4, kamyonette yüzde 13,6, kamyonda yüzde 10,3, otobüste yüzde 9,9, otomobilde yüzde 0,7 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36, minibüste yüzde 14,6 ve motosiklette yüzde 2,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 azaldı.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 55,5, kamyonda yüzde 35,4, traktörde yüzde 18, kamyonette yüzde 3 artarken otomobilde yüzde 34,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 23,0, minibüste yüzde 22,2 ve otobüste yüzde 20,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 25 milyon 188 bin 967 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 1 milyon 135 bin 228 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 71,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini motosiklet, yüzde 3,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 artarak 1 milyon 87 bin 603 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,1 azalarak 37 bin 770 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 49 bin 833 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 584 bin 479 adet otomobilin yüzde 28,8'i 1401-1500, yüzde 27,4'ü 1300 ve altı, yüzde 21,7'si 1301-1400, yüzde 14,4'ü 1501-1600, yüzde 6,4'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. - İSTANBUL

Kamyonet, Otomobil, Traktör, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,6 arttı - Son Dakika Ekonomi


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