Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

28.06.2022 09:14
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,03 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,03HTS
ZeytinKg25,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg50,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg31,13MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg47,65MTS
Gümüş balığıKg17,50MTS
ÇilekKg12,86MTS
Keçi sütüLitre7,77MTS
Koyun sütüLitre9,62MTS
İnek sütüLitre6,45MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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