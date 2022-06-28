Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,03
|HTS
|Zeytin
|Kg
|25,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|50,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|31,13
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|47,65
|MTS
|Gümüş balığı
|Kg
|17,50
|MTS
|Çilek
|Kg
|12,86
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,77
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,62
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|6,45
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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