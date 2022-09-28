Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,20
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|18,50
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|21,18
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|24,15
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|6,97
|HTS
|Buğday (sert)
|Kg
|5,62
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|11,00
|HTS
|Zeytin
|Kg
|26,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|49,90
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|26,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|64,90
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,41
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,05
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,02
|MTS
|Soğan
|Kg
|2,61
|MTS
|Patates
|Kg
|3,95
|MTS
|Domates
|Kg
|2,75
|MTS
|Armut
|Kg
|17,36
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Son Dakika › Ekonomi › Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika