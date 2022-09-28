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Çanakkale Ticaret Borsası

28.09.2022 09:38
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,20HTS
Pirinç (luna)Kg18,50HTS
Pirinç (Osmancık)Kg21,18HTS
Pirinç (baldo)Kg24,15HTS
Pirinç (kırık)Kg6,97HTS
Buğday (sert)Kg5,62HTS
Buğday (aşurelik)Kg11,00HTS
ZeytinKg26,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg49,90MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg26,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg64,90MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg12,00MTS
İnek sütüLitre7,41MTS
Koyun sütüLitre10,05MTS
Keçi sütüLitre8,02MTS
SoğanKg2,61MTS
PatatesKg3,95MTS
DomatesKg2,75MTS
ArmutKg17,36MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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