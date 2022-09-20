Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (orta tane)
|Kg
|25,00
|HTS
|Buğday (yarı sert ekmeklik)
|Kg
|6,00
|HTS
|Kuru fasulye (dermason)
|Kg
|35,00
|HTS
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|28,00
|HTS
|Nohut (kalburaltı)
|Kg
|26,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|53,30
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|55,30
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|52,14
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|10,85
|MTS
|Patates
|Kg
|1,26
|MTS
|Soğan
|Kg
|1,09
|MTS
|Zeytin
|Kg
|40,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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