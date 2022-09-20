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Çanakkale Ticaret Borsası

20.09.2022 10:20
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (orta tane)Kg25,00HTS
Buğday (yarı sert ekmeklik)Kg6,00HTS
Kuru fasulye (dermason)Kg35,00HTS
Mercimek (yeşil)Kg28,00HTS
Nohut (kalburaltı)Kg26,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg53,30MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg55,30MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg52,14MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg10,85MTS
PatatesKg1,26MTS
SoğanKg1,09MTS
ZeytinKg40,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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