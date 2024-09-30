Canik Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Mesleki Eğitim Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Canik Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Mesleki Eğitim Sunuyor

Canik Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Mesleki Eğitim Sunuyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kadınlar için ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimler ve kişisel gelişim seminerleri sunduklarını belirtti. Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen projelerle, kadınların iş gücüne katılımı destekleniyor.

30.09.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kadınları ücretsiz mesleki eğitimlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kadınları ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerle ve kişisel gelişim seminerleriyle buluşturmayı sürdürdüklerini ifade etti. Canik Belediyesi Hanım Konakları ve Benim Hayatım Toplum Merkezi'nde ilçedeki kadınlara yönelik eğitim programları gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kadın istihdamında öncü olmaya devam ediyoruz" dedi.

Ücretsiz eğitim

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda ücretsiz mesleki eğitim programlarını tamamlayan kadınların, mesleki sertifikalarını alarak iş hayatına başladıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki hanım kardeşlerimiz için mesleki istihdama yönelik eğitimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hanım kardeşlerimizi, Canik Belediyesi Hanım Konaklarımızda oluşturduğumuz atölyelerde uygulamalı mesleki eğitimlerle buluşturuyoruz. Mesleki eğitimlerin ardından sertifikalarını alan hanım kardeşlerimiz, meslek sahibi olarak çeşitli sektörlerde işbaşı yapıyor. Kimi hanım kardeşimiz ise kendi işletmesini kuruyor" diye konuştu.

Seminerler devam ediyor

RET International Derneği Samsun Temsilciliği iş birliyle Canik'te hayata geçirdikleri Benim Hayatım Toplum Merkezi'nde ilçedeki kadınları kişisel gelişim ile sağlık alanlarında seminer ve konferans programlarıyla buluşturduklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyesi Hanım Konakları ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında kadınlara yönelik eğitim programları yoğun bir şekilde sürüyor. Kadın istihdamına yönelik yeni projeleri ilçeye kazandırmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Canik Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Mesleki Eğitim Sunuyor - Son Dakika

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