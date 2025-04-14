Canik Belediyesi OKAF\'25\'te Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Samsun'un Canik Belediyesi stantları OKAF'25'te ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

OKAF'25'te yoğun ilgiyle ziyaret edilen Canik Belediyesi stantlarında, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) öğrenciler ve kursiyerler için yürütülen özel eğitim modülleri ile kariyer planlama ve mesleki gelişim seminer programları hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Canik'te mesleki istihdama yönelik eğitimleri, mesleki ve kişisel gelişim seminer programlarını ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kariyer yolculuklarında hedeflerine ulaşmaları için gençlerimize ve hemşehrilerimize destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Canik OKAF'25'te göz doldurdu

İlçede düzenledikleri programlarla kariyer planlaması, mesleki ve kişisel gelişim üzerine çalışmalar gerçekleştiren alanında uzman isimleri vatandaşlarla ve gençlerle bir araya getirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde uygulamalı eğitim programlarımızla birlikte, kariyer ve mesleki gelişim seminerlerimizi sürdürüyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubundan hemşehrimizi kariyer planlaması, mesleki ve kişisel gelişim alanında seminer ve söyleşi programları ile bir araya getiriyoruz. Ayrıca, eğitime yönelik projelerimizle hem mesleki istihdam hem de bilim ve teknoloji alanında örnek olan çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Gençlerle buluştu

OKAF'25'te Canik Belediyesi stantlarında gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ve CAMEK'te sürdürülen özel eğitim modüllüleri hakkında onlara bilgiler verdi. OKAF'25'te Canik Belediyesi stantları ziyaretçi akınına uğrarken katılımcılar, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü stant bölümünde yer alan atölyelerde bilim ve teknoloji dolu dakikalar geçirdi. - SAMSUN