Canik Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak için yeni projeler hayata geçirecek

Ekonomi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede tarımsal üretimi arttırmaya yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canikli çiftçilere yönelik destek programları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Toprak Analizi Projesi'yle ilçede üretim verimliliğini arttırdıklarını ve çiftçilere sertifikalı buğday tohumu ile gübre desteği verdiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Merkezinde sürdürülebilir tarım olan projelerle, çiftçilerimizin daha fazla kaliteli ürünler elde etmelerini sağlayacağız" dedi.

"Çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede yüksek tarım verimliliğini sağlamak adına proje planlamaları gerçekleştirdiklerini anlattı. Canik'te çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Sandıkçı, "İlçemizde tarımsal üretim noktasında ciddi bir atak gerçekleştirdik. Bu atağı sürdürmekte kararlıyız. Çiftçilerimize desteği içeren ve tarımsal verimliliği arttıracak yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN