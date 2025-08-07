Canik Belediyesi Ücretsiz Mesleki Eğitimlerle İstihdama Destek Oluyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki vatandaşları ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturmayı sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) ve Canik Belediyesi Hanım Konakları'ndaki eğitim programlarına vatandaşların yoğun ilgiyle katılmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Mesleki istihdamda öncü olmaya devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşları uygulamalı eğitimlerle meslek hayatına hazırlamaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizi ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. CAMEK'te Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Mobilya Tasarım Kursu, Mobilya CNC Operatörlüğü Kursu, Koltuk Döşeme Kesim Kursu ve Koltuk Döşeme Dikim Kursu olmak üzere 4 eğitim modülünde, Canik Belediyesi Hanım Konaklarımızda aşçılıktan kuaförlüğe, dekoratif ürünlerden kağıt rölyef yapımına kadar 34 farklı alanda mesleki istihdama yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Tamamı uygulamalı olan eğitimlerimizde kursiyerlerimiz, teorik eğitimlerle birlikte aldığı uygulamalı eğitimlerle mesleki pratiklerini geliştiriyor ve daha ileriye taşıyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimiz sertifikalarını alarak meslek hayatına başlıyor. Yaz dönemi eğitimlerimize yoğun bir ilgiyle katılan kursiyerlerimizi, ayrıca sosyal etkinlikler ve seminer programlarıyla da bir araya getiriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN