Canik Belediyesi Yapay Zeka Destekli Denetimlerle Hızla Çözüm üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Canik Belediyesi Yapay Zeka Destekli Denetimlerle Hızla Çözüm üretiyor

Canik Belediyesi Yapay Zeka Destekli Denetimlerle Hızla Çözüm üretiyor
24.07.2025 15:28  Güncelleme: 15:30
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Samsun'un Canik Belediyesi, yapay zeka destekli çağrı merkezi sayesinde gelen bildirimleri anında değerlendirerek ilçe genelindeki marketler ve semt pazarlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Temmuz ayında 652 talep çözüme kavuşturulurken, vatandaşlara detaylı geri bildirim sağlanıyor.

Samsun'un Canik Belediyesi, yapay zeka destekli çağrı merkezi üzerinden gelen bildirimler doğrultusunda ilçe genelindeki marketler ve semt pazarlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Temmuz ayında vatandaşlardan gelen 652 talep, anında değerlendirilerek çözüme kavuşturuldu.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla dijital teknolojileri hizmete entegre eden Canik Belediyesi, yapay zeka destekli çağrı merkezi ile gelen ihbarları anlık olarak işleyip ilgili birimlere yönlendiriyor. İlçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketler ile semt pazarlarına ilişkin iletilen şikayetler doğrultusunda Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hızlı müdahale ile denetimlerini gerçekleştiriyor.

Canik Belediyesi, sadece talepleri çözüme kavuşturmakla kalmayıp, vatandaşlara sonuç hakkında yine çağrı merkezi üzerinden detaylı geri bildirimde bulunuyor. Bu sistem sayesinde hem hızlı çözüm hem de şeffaflık sağlanıyor.

"Çözüm belediyeciliği" modeliyle hizmet

Temmuz ayı içinde yapay zeka destekli sistem üzerinden gelen 652 başvuruya anında müdahale edilerek vatandaş talepleri çözüme ulaştırıldı. Uygulamanın etkinliği vatandaşlarca da memnuniyetle karşılandı. İlçede teknolojiyi merkeze alan çözüm belediyeciliği anlayışının hakim olduğunu belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Canik Belediyesi Yapay Zeka Destekli Denetimlerle Hızla Çözüm üretiyor - Son Dakika

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