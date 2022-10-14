CANiK'ten ABD'deki fabrika açılışı öncesi AUSA'da gövde gösterisi

Amerika Kara Kuvvetleri Birliği (AUSA) tarafından düzenlenen AUSA 2022'ye katılan CANiK, silah ve entegrasyon çözümleri ile beğeni topladı.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "AUSA, ABD'de yıl sonunda hayata geçireceğimiz yeni fabrikamız öncesinde, CANiK'in 2023 vizyonunu ve faaliyetlerini paylaştığımız önemli bir fuar oldu. ABD'de daha öncede birçok federal ihaleye davet edilmiş ve önemli başarılar kazanmıştık. Yeni tesislerimiz ve yeni ürünlerimiz ile ABD'deki federal ihalelerde iddiamızı daha da arttıracağız" dedi.

SYS bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ABD Kara Kuvvetleri Birliği AUSA tarafından düzenlenen yıllık toplantı, konferans ve fuar organizasyonu olan AUSA 2022'ye katıldı. 10-12 Ekim tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen etkinlikte, CANiK'in en yeni ürün ve aksesuarları da görücüye çıktı. Fuarın en çok ilgi gören stantlarından birisi olan CANiK, yerli ve milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB, görev tabancamız METE ve MECANIK markasının ürünlerini de sergiledi.

Yıl sonunda ABD'de yeni fabrikasını açıyor

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "Yeryüzünün en büyük 6'ncı hafif silah üretici firması olan CANiK markamızla büyüme yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. En büyük pazarlarımızdan biri olan ABD'de çok yakında yeni fabrika yatırımımız üretime geçecek. Florida'da yıl sonunda faaliyete başlayacak yeni fabrikamızla ilgili hazırlıklara devam ediyoruz. AUSA 2022'de, CANiK'in faaliyetlerini ve 2023 vizyonunu ABD devlet kurumları temsilcileri ile paylaştığımız önemli bir fuar oldu. Yıl sonuna kadar ABD'ye 100 milyon doların üzerinde satış yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"2023'te ABD kamu kurumlarının ihalelerine talibiz"

"2023'te ABD kamu kurumlarının ihalelerine talibiz" diyen Utku Aral, AUSA yıllık toplantı, konferans ve fuarı ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu fuar özellikle Amerikalı devlet otoritelerine ve devlet ihaleleri alan tüm platform üreticilerine CANiK'in üstün ateşli silahları ile dost ve müttefik tüm ülkelerde çözüm ortağı olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu. CANiK olarak 2018 yılında, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Kurumu'nun açtığı 800 bin adetlik tabanca alımı ihalesinde son 4'e kalmayı başarmıştık. Bu, ABD'de bir Türk savunma sanayi firmasının eriştiği en büyük başarıydı. Ayrıca ABD'de çok sayıda kamu kurumu büyük tabanca alımı ihalelerini, yine 2018'de gerçekleştirmişti. 2023 yılında bu ihalelerin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmiş olacak. Dolayısıyla 2023 yılından itibaren bu kurumların yeniden ihaleler açacaklarını öngörüyoruz. Amerikalı son kullanıcıların talepleri ise alınacak tabancaların farklı aksesuarlarla uyumlu olması gerektiği yönünde. Dünyadaki neredeyse tüm evrensel aksesuar üreticilerinin optik nişangahtan taktik fenerlerine ve susturucularına kadar tüm ürünleriyle uyumlu CANiK tabanca ve 12.7mm uçaksavarımızla bu ihalelerdeki en güçlü adaylardan biri olacağımızı ziyaretçilerimize göstermiş olduk."

80 ülkeden 700 firma katıldı

AUSA 2022 sektör firmalarının, Amerikan satın alma otoriteleri ve son kullanıcılarla anlaşmalar da imzaladıkları önemli bir etkinlik olarak görülüyor. AUSA yıllık toplantı, konferans ve fuarı kapsamında Amerikan Kara Kuvvetleri personeli tarafından gerçekleştirilen çeşitli sunumlar, paneller, askeri ve milli güvenlik konularında seminerler de düzenleniyor. Her yıl düzenli olarak ABD'nin Washington şehrinde yapılan fuarda, bu yıl 33 bin civarında ziyaretçinin yanı sıra; 80'den fazla ülkeden, yaklaşık 700 firmanın stant açtığı belirtiliyor. - SAMSUN