Çankırı'da 3 Projeye 13.5 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da 3 Projeye 13.5 Milyon Lira Destek

Çankırı\'da 3 Projeye 13.5 Milyon Lira Destek

Çankırı'da SOGEP kapsamında 3 proje için toplam 13.5 milyon lira bütçeli sözleşmeler imzalandı.

08.02.2025 12:17
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Çankırı'da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 13 milyon 515 bin lira bütçeli 3 projenin sözleşmesi imzalandı.

Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi", "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı" ve "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi"nin sözleşmelerine, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan ile KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç tarafından imza atıldı.

Vali Taşolar, burada yaptığı konuşmada, hayata geçirilecek projelerin Çankırı için önem taşıdığını söyledi.

Pojelerin Çankırı'ya önemli katma değer sağlayacağına inandığını belirten Taşolar, yansımalarının günlük hayatta görüleceğini vurguladı.

Esen de eski Karataş Hamamı'nın olduğu yerde tarihi kilimleri sergileyebilecekleri, kültürlerini gelecek kuşaklara aktarabilecekleri güzel bir eser ortaya çıkacağına işaret ederek, "KUZKA'nın desteğiyle süt üretim tesisi kurmuştuk belediyemiz adına. İlave destekle depolama alanı ve soğuk hava deposu desteği de aldık. Günlük yaklaşık 3 ton süt işleyebileceğiz. Bunlar kooperatiflere, sanayicilere, üreticilere, KOBİ'lere örnek olabilecek projeler." ifadelerini kullandı.

Genç de Çankırı'da bugüne kadar birçok projeye destek sağladıklarını, imzalanan son projelerin de hızlı şekilde hayata geçirileceğine inandığını kaydederek, projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan 2 milyon 925 bin lira bütçeli "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi" ile unutulmaya yüz tutmuş Çankırı kiliminin geleneksel yöntemlerle yeniden üretilerek dezavantajlı konumdaki kadınlara istihdam imkanı sunulması, 3 milyon 240 bin lira bütçeli "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı" projesi ile 2022 yılında Çankırı'ya kazandırılan Çansüt Tesisi'nin teknolojik altyapısı güçlendirilerek katma değerli süt ürünleri üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin uygulayacağı 7 milyon 350 bin lira bütçeli, "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi" ile Ilgaz ve Kurşunlu ilçelerindeki 11 köyde süt toplama tankları kurularak, süt hayvancılığının geliştirilmesi ve kırsaldaki üreticilerin satış ile pazarlama sorunlarının giderilmesi planlanıyor.

Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, MHP İl Başkanı Fatih Kaya ve Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da 3 Projeye 13.5 Milyon Lira Destek - Son Dakika

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