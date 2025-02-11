Çankırı'da Sarıkılçık Pirinci İçin Çeltik İşleme Tesisi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çankırı'da Sarıkılçık Pirinci İçin Çeltik İşleme Tesisi Kuruluyor

Çankırı\'da Sarıkılçık Pirinci İçin Çeltik İşleme Tesisi Kuruluyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kurulacak Çeltik İşleme Tesisi ile yerel sarıkılçık pirinci işlenerek katma değerli ürünler elde edilecek. Proje, tarım alanlarını değerlendirmeyi ve bölge çiftçisinin gelirlerini artırmayı hedefliyor.

11.02.2025 10:42  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kurulması planlanan Çeltik İşleme Tesisi ile bölgede üretilen sarıkılçık pirinci yerinde işlenerek, katma değerli ürüne dönüştürülecek.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde üretilen çeltiğin değerini artırmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında KUZKA tarafından sağlanacak destekle Çeltik İşleme Tesisi kurulacak. Projenin sözleşmesini Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk imzaladı. Projenin hayata geçirilmesi için toplam bütçesi 43 milyon 312 bin 500 TL olan projeye KUZKA tarafından hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek proje ile ilçede 129 çiftçi tarafından üretimi yapılan sarıkılçık pirinci işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülecek.

Projenin, bölgenin çeltik işleme ihtiyacına çözüm sunmasını amaçladıklarını belirten Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, Sosyal Gelişmeyi Destekle Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen projenin, yöresel ürünlerin değerlendirilmesine ve istihdam oluşturulması anlamında katkı sağlayacağını söyledi.

Hedef, sarıkılçık pirincini makra ürüne dönüştürmek

Çeltik İşleme Tesisi Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de "Tarım alanlarının değerlendirilmesi, bölge çiftçimizin gelirlerinin artırılmasına yönelik hazırladığımız projemizi KUZKA tarafından sağlanacak destekle hayata geçireceğiz. Projemiz Ilgaz ilçemiz için büyük öneme sahiptir. Sarıkılçık pirincini proje sayesinde daha değerli ve marka ürün haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.

İşleme tesisi tüm bölgeye hizmet verecek

Sarıkılçık pirincinin markalaşmasına yönelik çalışmaların yapılacağı proje kapsamında, dezavantajlı durumda bulunan sekiz kişi istihdam edilecek. Ayrıca, bölgede faaliyet gösteren diğer pirinç üreticilerine de hizmet verecek olan tesis, enerjisini çatısına kurulacak güneş enerji santralinden sağlayacak.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, Ilgaz Belediyesi tarafından ilçedeki Gölpark Alanı'nda Yöresel Ürünler Çarşısı kurulacak ve burada sarıkılçık pirinci satışı yapılacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, ilk yıllarda çiftçiden doğrudan temin edilecek 100 ton çeltik işlenerek paketli ürüne dönüştürülecek. Üretimin artmasına paralel olarak, ilerleyen yıllarda bu miktar 200 tona çıkarılarak piyasaya sunulacak. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Çeltik, Güncel, Tarım, Ilgaz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Sarıkılçık Pirinci İçin Çeltik İşleme Tesisi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 3 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:24:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da Sarıkılçık Pirinci İçin Çeltik İşleme Tesisi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.