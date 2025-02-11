Çankırı\'da Sarıkılçık Pirinci İçin Çeltik İşleme Tesisi Kuruluyor

Ekonomi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kurulması planlanan Çeltik İşleme Tesisi ile bölgede üretilen sarıkılçık pirinci yerinde işlenerek, katma değerli ürüne dönüştürülecek.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde üretilen çeltiğin değerini artırmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında KUZKA tarafından sağlanacak destekle Çeltik İşleme Tesisi kurulacak. Projenin sözleşmesini Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk imzaladı. Projenin hayata geçirilmesi için toplam bütçesi 43 milyon 312 bin 500 TL olan projeye KUZKA tarafından hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek proje ile ilçede 129 çiftçi tarafından üretimi yapılan sarıkılçık pirinci işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülecek.

Projenin, bölgenin çeltik işleme ihtiyacına çözüm sunmasını amaçladıklarını belirten Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, Sosyal Gelişmeyi Destekle Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen projenin, yöresel ürünlerin değerlendirilmesine ve istihdam oluşturulması anlamında katkı sağlayacağını söyledi.

Hedef, sarıkılçık pirincini makra ürüne dönüştürmek

Çeltik İşleme Tesisi Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de "Tarım alanlarının değerlendirilmesi, bölge çiftçimizin gelirlerinin artırılmasına yönelik hazırladığımız projemizi KUZKA tarafından sağlanacak destekle hayata geçireceğiz. Projemiz Ilgaz ilçemiz için büyük öneme sahiptir. Sarıkılçık pirincini proje sayesinde daha değerli ve marka ürün haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.

İşleme tesisi tüm bölgeye hizmet verecek

Sarıkılçık pirincinin markalaşmasına yönelik çalışmaların yapılacağı proje kapsamında, dezavantajlı durumda bulunan sekiz kişi istihdam edilecek. Ayrıca, bölgede faaliyet gösteren diğer pirinç üreticilerine de hizmet verecek olan tesis, enerjisini çatısına kurulacak güneş enerji santralinden sağlayacak.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, Ilgaz Belediyesi tarafından ilçedeki Gölpark Alanı'nda Yöresel Ürünler Çarşısı kurulacak ve burada sarıkılçık pirinci satışı yapılacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, ilk yıllarda çiftçiden doğrudan temin edilecek 100 ton çeltik işlenerek paketli ürüne dönüştürülecek. Üretimin artmasına paralel olarak, ilerleyen yıllarda bu miktar 200 tona çıkarılarak piyasaya sunulacak. - ÇANKIRI